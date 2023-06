Ma nem árt vigyázni: a Kosra feszültség vár, a Mérlegre kuszaság!

Napi horoszkóp, június 9.

Kos (03. 21. – 04. 20.)

A Hold jegyváltása kettévágja a napot, dél körül lép át a Vízöntőből a Halakba. A délután épp ezért sok feszültséget tartogat: ön haladna, a többiek pedig önnek felesleges dolgokkal „úsztatják el” az időt...

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Tanuljon meg engedni: nem makacskodhat állandóan, és nem erőltetheti mindig a saját akaratát másokra. Ezzel kapcsolatban gondolkodjon el a családi mintákon is. Talán a probléma gyökere nem is önnél van.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Viccelődő kedvében van, szinte csak úgy sziporkázik. Nem is lenne ezzel semmi baj, amíg ezzel másokat is jókedvre derít. Ám előfordulhat, hogy megjegyzései már sértők, annyira az elevenére tapint valakinek. Tartson mértéket!

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Valamivel kapcsolatban kissé elrugaszkodott a valóságtól. Ne legyen bánatos, ha nem minden úgy sikerül, ahogy megálmodta. Van, amiről lemondani inkább a javára válik, mintsem a kárára. A mai is egy ilyen helyzet lehet.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

A világ a lábai előtt heverhet, csak ki kell lépnie a porondra. Ha szót emel, pénteken egészen biztosan meghallgatásra talál. A szavai ráadásul nemcsak, hogy célt érnek, de nagyobb hatással is lehetnek, mint gondolná.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Ma a szingli Szűz élete picit zavarossá válhat. Különösen, ha maga sem tudja eldönteni, hogy mit akar, izgalmas kalandot vagy tartós kapcsolatot. És a legkülönösebb, hogy amit a legkönnyedebb kalandnak vélt, az válhat a legerősebb kötelékké.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Délelőtt még a Vízöntőben, délután már a Halakban jár a Hold. Ez elég sok kuszaságot, zavart kelthet a mai napban. A legjobb, ha kivár, nem dönt, és most igenis jól teszi, ha sokáig hezitál!

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Kisebb zavarokra, félreértésekre számíthat, amiket nem lesz könnyű kimagyaráznia. Mint mindig, most is a legjobb út az őszinteség lehet. Persze azért ezt is túlzásba lehet vinni, kerülje a keménységet, és csomagolja be a szavait.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Talán jogosan haragszik valakire, de a haragjával mégsem érhet el semmit másoknál. Talán egyetlen út, ha végleg elfordul tőle, ahelyett, hogy mérgével üldözi. Kivéve, ha nem csak ön az egyetlen érintett, ha másokért kell küzdenie.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

A mai napot nem szentelheti a terveinek. Egyszerűen valahogy minden másképp alakul. A váratlanság azonban barát is: még jól is elsülhetnek a dolgok. A váratlan kiadás azonban nem remélt pénzügyi zavart okozhat.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Nehezen indul a pénteki napja: fáradtnak és nyűgösnek érzi magát. Lehetséges, hogy idén még nem volt szabadságon? Ha ez így van, akkor ideje megtervezni, mikor hova menjen. Ha lehet, már holnaptól nézzen más vidékek felé.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

A jegyébe lépő Hold régi érzelmeket keverhet fel önben. Maga is csodálkozik, milyen érzékenyen érintik rég eltemetettnek vélt dolgok. Van valami azonban, amivel még van bőven dolga és feladata.