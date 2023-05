Rossz hír jött a Bikának: ma jobban jár, ha picit visszafogná magát

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Már nagyon várja a hosszú hétvégét, és nincs sok kedve a munkához, de még egy picit tartson ki. Ma ráadásul jó eredményeket érhet el, és sikeres lesz mindenben – ebben segíti az Oroszlán Hold.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Csütörtökön kisebb konfliktusa lehet a főnökével. Jó lenne, ha picit visszafogná magát, nem mindig célravezető ez a fajta őszinteség. Legyen egy picit taktikusabb! A kollégák viszont titokban hálásak önnek a kiállásért.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

A csütörtök jó napnak ígérkezik! Az előző napok stressze után végre egy picit tud szusszani, ha láblógatásra nem is, de egy kicsit nyugodtabb tempóra számíthat. És már ez is elég ahhoz, hogy jól érezze magát.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Új barátokra tehet szert a mai napon. Erre most nagy szüksége is lehet, hiszen a kapcsolatok nagyon fontosak a munkájában. Ha eddig bizonytalan volt a céljait illetően, most jó ötletet kaphat arra vonatkozóan, merre tovább?

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

A Hold az Oroszlán jegyében van, ahogy a Mars is: mozgalmas napja lehet ma. A zsigereiben is érzi, hogy tele van tetterővel, és ez a fizikai igény valamilyen cselekvésre készteti. Sportoljon, túrázzon, végezzen kerti munkát – bármit, amivel levezetheti ezt a nagy energiát.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

A félreértések és viták elkerülése érdekében fogalmazzon ma a szokásosnál is óvatosabban, körmönfontabban. A párja amúgy is nehezen nyílik meg önnek. Ne rontsa el azzal, hogy kritizálja őt!

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Itt az ideje, hogy végre új ismeretségeket kössön. Ehhez nem is messze kellene most mennie, hanem éppen fordítva: közel. Azok, akiken eddig talán keresztül nézett, ma más fényben tűnhetnek fel ön előtt. Barátság is születhet így.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

A szerencse ma így vagy úgy, de megmutatkozik az életében. Lehet, hogy egy váratlannak köszönhetően meglepetésben lesz része, vagy konkrét nyereményt, meglepetés ajándékot is kaphat valakitől.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Ma aztán odacsaphat a lovak közé! Hihetetlen, hogy mennyi energiája van a tűz elemű bolygóknak köszönhetően! Érdemes ma megpróbálni előre is dolgozni, mert minden feladattal sikeres lesz.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Többet kellene törődnie önmagával. A terveiben, a céljaiban mindig csak a család, a párja, az anyagiak, a ház, az otthon szerepelnek. Mi lesz így önmagával? Ma tegye meg az első lépést a kiegyensúlyozottabb életvitel felé.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Ma szánjon egy kis időt az önelemzésre, az elmúlt időszak eseményeinek átgondolására. Amit eddig felszabadítónak, és boldogítónak érzett, kezd talán egy kicsit kolonccá válni. Ez nem jelenti azt, hogy meg kell szabadulnia tőle. Inkább a részleteket kellene átgondolnia.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Az ellentétek vonzzák egymást: tartja a mondás. Nem is csodálkozhat, hogy a társa annyira más, mint ön. Hordozza azokat a tulajdonságokat, amelyeket ön nem mer. Vegyen át tőle, és csodálkozni fog a változáson, amit rajta tapasztal!