Kontrollmániateszt: szeret mindent kézben tartani?

Azoknak, akik minden lépésüket megtervezik, valóban rendezettebb az életük, talán még a munkában is sikeresebbek. Az életnek azonban vannak olyan területei is, ahol a kontrollálás nem előre visz, hanem hátra: ilyen a szerelem is. Egy párkapcsolatban nincs szükség arra, hogy valaki magához ragadja a gyeplőt és irányítsa a másik életét. Ez idővel komoly konfliktushoz vezet. Tesztünkből megtudhatja, hogy ön irányításmániás-e.

Fotó: Pexels

1. Vasárnap délután van, ön a kanapén pihen és készül a következő hétre. Telefonja egyszer csak megcsörren és barátai keresik, hogy átugranának egy kicsit beszélgetni. Mit tesz?

A. Szuper ötlet! Megkéri őket, hogy hozzanak a boltból ropogtatnivalót.

B. Kizárt dolog, nincs felkészülve a fogadásra. Nem szereti a spontán vendégséget, még akkor sem, ha legjobb barátairól van szó.

C. Jöjjenek nyugodtan, de fél órát kér tőlük, hogy elpakolhasson és belebújhasson valami csinibe az otthoni szett helyett.

2. A legjobb barátnője még csak pár hónapja jár új szerelmével, de bejelenti, hogy amint lehet, összeházasodnak.

A. Nagyon izgalmas! Már alig várja a lakodalmat.

B. Azt tanácsolja neki, hogy ne tegye. Meggondolatlan döntés lenne.

C. Bátor dolognak találja, egy kicsit még féltékeny is, hogy barátnője ennyire biztos magában.

3. Hangulatos zene, illatgyertyák és finom falatok. Minden készen áll egy romantikus estéhez. Ekkor szerelme felhívja, hogy túlóráznia kell.

A. Nagyon mérges lesz, és ezt érezteti is vele, amikor hazajön.

B. Nagyon sajnálja, de hogy a vacsora mégse menjen kárba áthívja az egyik barátnőjét egy csajos pletykálkodásra.

C. Pont ma? Ez elég gyanúsan hangzik… Lehet, hogy van valakije?

4. Mit tesz, ha párja hirtelen szakít önnel, amire egyáltalán nem számított?

A. Teljesen összeomlik, nem volt előjele, ezért felkészülni sem tudott rá. Fogalma sincs, hogy most miként folytassa az életét.

B. Először teljesen lesokkolódik, majd megpróbálja megbeszélni vele a problémákat.

C. Tisztában van vele, hogy a szerelem jön és megy. Lehet nem ő volt a „nagy ő”.

5. Párjával nyári vakációra készülnek és a szerelme felajánlja, hogy majd ő minden megszervez.

A. Nagyon örül neki, szereti a meglepetéseket.

B. Szó sem lehet róla! Ön jobban ismeri az igényeiket és a vágyaikat, mint a párja.

C. Felajánlja neki a segítségét és reméli, hogy elfogadja.

6. Megkérdezik öntől, hogy miként látja magánéletét 5 év múlva.

A. Pontos elképzelése van arról, milyen lesz a párkapcsolata és a magánélete az elkövetkezendő 5 évben.

B. Vannak tervei és ötletei. Kíváncsian várja, hogy mi lesz belőle.

C. Elképzelése sincsen, hogy mások hogyan tudnak ennyire előre tervezni.

7. Mire vágyik a munkahelyén?

A. Csapatvezető legyen, ahol irányíthatja a többieket.

B. A lényeg, hogy olyan irodája legyen, ahonnan beláthatja a többieket.

C. A munkaidejét és szabadnapjait saját maga oszthassa be.

8. Szerelme ajánl egy könyvet, ön viszont unalmasnak találja már a harmadik oldal után. Mit tesz?

A. Félreteszi és elkezd egy másikat.

B. Átrágja magát az első 40 oldalon, hátha izgalmasabb lesz.

C. Egy másik időpontban majd újra megpróbálja.

9. Gyorsan elunja magát?

A. Nincs arra ideje, hogy unatkozzon.

B. Nem különösen gyorsan, de előfordul időnként, hogy unatkozni kezd.

C. Igen, igényli a változatosságot.



Pontok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 1 1 2 3 1 3 2 1 3 B 3 3 1 2 3 2 3 3 2 C 2 2 3 1 2 1 1 2 1





Kiértékelés

8–12 pont: Ismeri saját és párja gyengeségeit is, és higgadtan tudja ezeket kezelni. Nem esik pánikba, ha váratlan szituációt kell megoldania. Párja azonban néha panaszkodhat arra, hogy környezete rendetlen. Hajlamos elfelejteni feladatait és elhagyni dolgait. Próbáljon meg egy kicsit jobban odafigyelni a saját és közös életükre is.

13–18 pont: A kisebb dolgokat hagyja, hogy a maguk útján történjenek. Azonban ha fontos eseményről vagy feladatról van szó, akkor igyekszik mindent a saját kezében tartani. Ön tökéletesen tudja, hogy mikor kell előre tervezni vagy éppen spontánnak lenni. Párja imádja, hogy önre mindig lehet számítani, legyen szó váratlan programról vagy szervezett utazásról.

19–24 pont: Nem szereti, ha valami kicsúszik a kezéből. A váratlan élethelyzetekben leblokkol, kényelmetlenül érzi magát. Próbáljon meg lazább lenni, idegeskedése párjára is átragad. Senki sem szereti, ha korlátozzák vagy éppen megmondják, hogy mit tegyen. Hagyjon egy kis szabadságot párjának is. A férfiasságát is elveheti tőle, ha mindenben ön akar dönteni.