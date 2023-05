Ennek a csillagjegynek gyökeresen megváltozhat az élete

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Akármilyenek is a szomszédai, nem tarthat velük örökösen haragot. A keddi nap jó lehetőséget kínál önnek a békülésre. A szép május, a tavasz hangjai, virágai és illatai jó környezetet teremtenek ehhez. Ön is jobban jár így.







Bika (04. 21. – 05. 20.)

Pénzügyekben akkor mondhatja magát szerencsésnek, ha képes a lemondásra is, és ezáltal meg tudja akadályozni azt, hogy nagyobb veszteségei legyenek. Adakozzon, mondjuk az állatvédőknek, ezzel elébe mehet a bajnak.







Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Az ég végre tiszta és kék, sehol egy felleg, ami zavarná önt a tökéletes boldogságban! Ez átvitt értelemben is igaz: a lelke most fényes és tiszta, nem tudja megzavarni a világ tökéletlensége. Annál kevésbé, mert most látja a lényeget.







Rák (06. 22. – 07. 22.)

Ne kombináljon, felejtse el negatív gondolatfuttatásait. Az meg sem fordult a fejében, hogy ezek nem leszűrt tapasztalatok, hanem éppen fordítva: miattuk kell megtapasztalnia annyi negatívumot. Ez a május most mindent megfordíthat.







Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

A munkahelyén számos kihívás vár önre; ahogy az már lenni szokott. Semmi nem maradhat a régiben, a változás most már mindennapjai része. Ön megint nagyon gyors tud lenni az alkalmazkodásban. Törjön az élre, ott a helye!







Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Kedden jót tesz azzal, ha beleavatkozik mások sorsába. Fényt deríthet olyan dolgokra, melyek eddig rejtve maradtak. Így segítheti bizonyos emberek egymásra találását. A feltételezés így valóra válhat, méghozzá jó értelemben. Legyen hát szókimondó!







Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Ne akarjon senkit meggyőzni a maga igazáról, kedden még nem fog menni. Persze azért tájékozódási pontokat adhat, és ki is fejtheti a véleményét. Idővel talán hatással lesz a társára is. De ma még ne várjon egyértelmű beleegyezést tőle.







Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Jól teszi, ha nem kendőzi el a gondolatait. Azonban azt is, ha ügyel a módra és a stílusra, ahogyan előadja azt. Ugyanaz a tartalom más formában egészen mást jelenthet. Válogassa meg hát a szavait jobban!







Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Igen kemény megfogalmazásokat enged meg magának, és ezt nem biztos, hogy a mai napon benyelik önnek. Gondolja meg, kinek, mit is mond. Nehogy megbántson egy olyasvalakit, aki amúgy inkább segítségére volna.







Bak (12. 22. – 01. 20.)

Jobb lenne, ha valamilyen kompromisszumos megoldásra törekedne a munkahelyén. Nem tud örökké ön maradni a győztes a mindennapos megmérettetésekben. És azt se feledje el, hogy önnek is szüksége lehet szövetségesekre.







Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Ön nem tartozik az elveit könnyen feladó emberek közé. Sőt. Éppen a mérhetetlen szabadságvágya az, ami nehézzé teszi az ön számára a párkapcsolat megélését. Ám ha végre olyan társat talál, akinek ez szintén fontos, akkor teljes a boldogsága. Ma meglelheti őt.