A szingli Kos ma mindenkit levesz a lábáról

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

A Mars ma az Oroszlán jegyébe lép, ami nagyon feltüzeli. Vigyáznia kell, mert most bizony sebeznek a szavai, tettei, még ha nincs is benne semmi szándékos. Ha szingli, és beveti magát, akkor most nagy sikereket arathat.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Már a Bika jegyében jár a Jupiter, és a bőség, szerencse energiái erősíti fel az életében. Ma is lehet egy egybeesés, véletlen, ami a segítségére van, és valamilyen rejtélyes módon megkönnyíti az életét.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Ön igazán türelmes, ezért mindenkinél könnyebben viseli el mások érzelmi kitöréseit, hazugságait, átlátszó játszmáit. Ma azonban valaki túllő a célon, és most már bizony muszáj lesz kiállni önmagáért!

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Valami, vagy valaki megint felboríthatja a terveit. Ettől kissé ideges lesz, pedig lehet, hogy inkább hálásnak kellene lenned. Később kiderülhet, hogy ha minden a terv szerint alakult volna, azzal egész biztos nem lenne elégedett.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

A Mars ma belép a jegyébe, ami bizony megsokszorozza az akaraterejét, de vigyázzon, mert agresszívabbá is teheti. Ha tudja pozitív módon használni ezt a nagy energiát, akkor most bármire képes!

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Türelmetlenül vár egy hírre, mert úgy érzi, ezen múlik sok dolog folytatása. Nyugodjon meg, mindennek el fog jönni az ideje. Addig is, amíg a várva várt dolog megtörténik, van mit tökéletesítenie a körülményeken. Az is számít!

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Egy régi barát közelségére vágyik. A társasága nemcsak azért hat önre megnyugtatóan, mert személyében visszaidéz jó élményeket. Most még valami mással, többel is a hasznára lehet önnek. Majd kiderül, hogy miben is.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

A Jupiter a Bika jegyében sok szerencsét és kedvező helyzeteket jelez. Ma nagyon jól érzi magát baráti társaságban, és szüksége is van rá, hogy egy picit ellazuljon, kikapcsolódjon. Váratlan jó hírt is kaphat.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Szombaton romantikus napra számíthat. Hiába minden teendő, intézni való, önnek csak egy valakin jár az esze. Ha eddig nem tette volna, hívja fel, beszéljen meg vele egy találkozó! A bolygók támogatják a kapcsolat kibontakozását!

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Érdemes most keményebb fába is vágni a fejszéjét, mert most hatalmas erőkkel bír: a Mars az Oroszlán jegyébe lép ma, és segíti mindenben. Olyan problémát is megoldhat, ami eddig talán reménytelennek tűnt fel.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

A jegy szülötte megrögzött lázadó, és szeret előbb nemet mondani, mintsem gondolkodni azon, hogy jól teszi-e azt. Ma egy helyzet épp ezért nagyon zavarba ejti. Előbb nemet mond, aztán visszacsinálná. Menni fog!

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Ma semmiért sem kell küzdenie, minden megy a maga útján, ön csak hátradől és figyeli az eseményeket. A délután azonban hozhat váratlan meglepetéseket. A közlekedésben ma legyen nagyon óvatos és körültekintő!