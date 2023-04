Skorpió! Vedd észre a héten a romantikus közeledést!

Kos

III. 21.–IV. 20.

Szerelmi téren sikeres hét lesz ez a Kos számára. A jegy magányos képviselőjének lehetősége nyílik találkozni a napokban a Nagy Ő-vel, igaz, erre rá is kell hangolódnia. Erőltetni semmit sem szabad, de el kell hinnie, hogy ő is lehet boldog. Az ellaposodott, kiégett kapcsolatban élő Kos most nyugodtan vessen véget a szenvedésének. Legyen nyitott egy új életre!

Bika

IV. 21.–V. 20.

A párkapcsolatban élő Bika óvatosan bánjon a kedvesével: ha lehet, kerülje a kellemetlen témákat és a kritikát. Ideális a hét viszont a gondoskodás, a melegség, a gyengédség és különleges lelki intimitás kimutatására. A lelki társát még csak kereső Bika nyugodtan nézzen szét a társkereső oldalakon is, hiszen semmi veszítenivalója nincs. Jó szerencsét, a csillagok mellette állnak!

Ikrek

V. 21.–VI. 21.

Az Ikreket energia veszi körül minden téren, ezért jól is érzi magát. A csillagok állása kedvező számára ahhoz, hogy a szerelmet keresse, vagy ha már van, azt megerősítse, elmélyítse. A hét vége felé jobb, ha az Ikrek elhalasztja a vágyott, kockázatos kalandokat. Aki pedig valóban szeretne kiszabadulni egy mérgező kapcsolatból, az ne rabolja sem a saját, sem a másik idejét!

Rák

VI. 22.–VII. 22.

A Ráknak ezen a héten szigorúan tilos a kapcsolatával vagánykodnia, azt mutatnia kifelé, hogy a magánéletével minden a legnagyobb rendben van. Annak a Ráknak viszont, aki a szerelmet keresi, bátorságra, erőre és elszántságra van szüksége. A következő napokat a legmerészebb vágyak és ambiciózus célok teljesítésére kell fordítani. A Rák most különösen vonzó lesz az ellenkező nem képviselői számára.

Oroszlán

VII. 23.–VIII. 23.

Óvatosnak kell lennie az Oroszlánnak azokkal az emberekkel, akik minden áron meg akarnak tanítani neki valamit. Óvakodjon a hamis, igazságnak tűnő, pusztító gondolatoktól, amelyeket legtöbbször mások inspirálnak. Veszélyesek lehetnek az élet minden területén. Kedvez viszont a hét a társat kereső Oroszlánnak. Használja ki a kreativitását és jellemének az erősségeit.

Szűz

VIII. 24.–IX. 23.

A Szűz fő erőssége a héten a bölcsessége és a megérzései lesznek. Az ellenkező nem elbűvölése nem lesz nehéz, ám a megfelelő ember kiválasztása már annál összetettebb feladatnak ígérkezik. Az új emberekkel való kommunikáció során fontos tudni, érteni, hogy ki hogyan fejezi ki az érzéseit. A kapcsolatban élő Szűz boldog lehet, mert az erőfeszítései meghozzák a gyümölcsüket.

Mérleg

IX. 24.–X. 23.

A magányos Mérleg ne üljön a pálya szélén. Kezdjen aktív életet élni, és bátran hívja meg randevúra azokat embereket, akiket kedvel. A bolygók most segítenek megtalálni a kulcsot szinte bárki szívéhez. A csillagok azt tanácsolják a Mérlegnek, hogy kezdje el jobban szeretni önmagát és az őt körülvevő világot, ez segít növelni a vonzerejét. Egy szeretett személy valami jót tesz a Mérlegnek.

Skorpió

X. 24.–XI. 22.

A Skorpiónak figyelmesebbnek kell lennie, hogy azonnal észrevegye, ha valaki romantikus gesztust tesz felé. Ez segít új kapcsolatokat kialakítani. A már meglévő lelki társsal és általában a szeretteivel kapcsolatban gyakrabban találja meg a Skorpió a hála szavait, de most nem tanácsos elfogadni a felé érkező kritikát. Ha valakivel túl sok a gond, arra figyeljen és lehetőleg kerülje el.

Nyilas

XI. 23.–XII. 21.

A Nyilasok a héten sok energiavámpírral, és más, mérgező emberrel találkozhatnak. Óvatosnak kell lenni az ilyen személyekkel. A napokban eltűnik a motiváció és az életkedv a Nyilas szótárából és életéből, de a szerelem vagy a szeretett személy sok erőt ad majd neki. Van valaki, aki úgy érzi, szeretne segíteni a Nyilasnak, és ezt a segítséget talán érdemes lenne elfogadni.

Bak

XII. 22.–I. 20.

Viták, nézeteltérések tarkíthatják a Bak napjait, mind a családban, mint a munkahelyén, ám a csillagok azt javasolják: ne haragudjon meg igazán senkire. Jobb, ha megpróbálja tisztázni a nézeteltéréseket. A jegy egyedülálló képviselői nyugodtan mutassák ki az érdeklődésüket az ellenkező nem képviselői iránt. A randevúk zseniálisan fognak sikerülni. Ezen a héten a legtöbb probléma felnagyított lesz.

Vízöntő

I. 21.–II. 19.

Úgy tűnhet a Vízöntő számára, hogy a szeretett személy negatívan gondolkodik mindenről mostanában. Ajánlatos lenne viszont lehűteni az indulatokat, és megérteni, hogy a kedvese nem szándékosan bántja vagy zaklatja fel. Egyszerűen túl sok félreértés gyűlt össze és ezt itt lenne az ideje rendezni. A magányos Vízöntő a héten közelebb kerül a vágyott célhoz.

Halak

II. 20.–III. 20.

Egyedülálló lehetőséget kap a héten a Halak arra, hogy megtalálja az egyensúlyt a család és a munka között. A kedvesével sikerül végre megbeszélni a problémákat, így javul a család hangulata is. A Halak romantikus lépései pozitív eredményt hoznak. Eljött az idő a Halak számára, hogy dolgozzon a testén és a lelkén, mert ha nem, az megbosszulja magát.