Halaknak ma előbújik a nyuszi énje – legszívesebben elbújna a világ elől

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

A mai napon igazán ereje teljében érezheti magát. Fizikailag és mentálisan is a topon van, ez pedig arra ösztönzi, hogy a szokásosnál is versengőbb, ambiciózusabb legyen. Igaza is van, vesse bele magát az életbe!

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Nem érdemes hétfőn megszakadnia a munkában. Később ugyanis kiderülhet, hogy amit nap közben végzett, az mind hiábavaló volt, vagy nem megfelelő. Inkább a kivárás taktikáját válassza. Bízzon a szerencséjében!

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Nyíltsága végre gyümölcsözőnek bizonyul. A munkahelyén előtérbe kerül, amit részben baráti kapcsolatainak is köszönhet. Vigyáznia kell azonban minden lépésére, mert nagyon sok forog kockán!

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Úgy remélheti, egy együttműködés nagy pénzhez juttathatja. Nem teljesen kizárt, de a kikötéseit jobb, ha előre megbeszéli. Inkább rögzítsen mindent előre írásban, ha nem akarja később magát okolni a csalódásért.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Ön kifejezetten jó barát, nem is csoda, ha a barátságát sokan fontosnak tartják, és mindent megtesznek azért, hogy a szívébe zárja őket. Tartson azonban mértéket: ne várjon el túl sokat, és ne ígérjen olyat, amit nem tud betartani!

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Ma képes lesz a fontos feladatok megoldásához alkotó módon hozzájárulni. Csak figyelje éberen a környezetében zajló változásokat! Még olyasmibe is beleárthatja magát, amiről eddig azt hitte, gőze sincs hozzá. De van, és most ki is derül!

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Merészebb, erősebb és önbizalommal teltebb, mint amilyen az utóbbi hónapokban volt. Ennek köszönheti, hogy hamarosan új fordulatot vesz az élete, sorsának kereke nagy lendülettel indul be, amit már hétfőn is megtapasztalhat valamilyen formában.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Átgondolt és megfontolt minden cselekedetében hétfőn a Skorpió. Ráébredhet arra is, hogy felül kellene vizsgálnia bizonyos kapcsolatait, mert egyesek túlságosan is a kihasználás területére tévedtek. Nem kell szakítania, csak figyelmeztesse őket!

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Valahogy sokkal több szimpátiát és megértést, rokonszenvet érez ma mások iránt. Ennek köszönheti, hogy megszaporodnak ön körül az emberek. Hálásak önnek a megértéséért, kedvességéért.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Türelemmel végzi a munkáját, csak már egy kicsit unja. Kedve támadhat, hogy végre valami másban is kipróbálja magát. Ha nem tudja, hogy mi is lehet az, akkor találkozzon ma este egy barátjával. Remek ötlete lehet az ön számára.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Vidám napra számíthat. Nem is annyira külső okai vannak ennek, mint inkább belső. Ma mindenben meglátja a szépet és a jót, vagy ha mást nem, annak a lehetőségét. Ossza meg a gondolatait másokkal!

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Önbizalma egyszer határtalan, máskor meg mint egy kis nyuszi: legszívesebben elbújna a világ elől. A mai nap úgy tűnik, inkább az utóbbi énje kerekedne felül. Ne hagyja! Ma esélye van megmutatni, mit tud!