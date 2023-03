Ennek a 3 csillagjegynek jól indul a március

Horoszkóp

Kos (03. 21.–04. 20.)

Jó, de erős energiákkal indul a március. Figyeljen oda most a részletekre, mert azon áll vagy bukik egy terve. Nem árt most az sem, ha picit megfontoltabb, és nem ront ajtóstul a házba...

Bika (04. 21.–05. 20.)

Nem várt sikereket remélhet. A mai napon olyan emberrel, emberekkel ismerkedhet meg, akik új utakat nyitnak az életében. Sokat számít, hogy pozitívan és vidámsággal telve ismerik meg önt, mert ma nagyon erős a kisugárzása.

Ikrek (05. 21.–06. 21.)

Szerdán igazán jókedvű napja lesz. Még ha nem is úgy indul, higgye el, hogy aztán olyan pozitív élmények érik, amik bearanyozzák a napját. Főleg a kapcsolataiban érződnek ezek a pozitív hatások. Ma mindenki kedvesebb, rendesebb önnel.

Rák (06. 22.–07. 22.)

Ma elöntik önt a teendők. A munkahelyén éppen úgy hegyekben áll a munka, és még az otthonában is váratlan megoldandó problémák sokasága várja. Mintha minden egyszerre romolna el. Próbálja meg már előre elhárítani a hibát!

Oroszlán (07. 23.–08. 22.)

Úgy érzi, a partnere folyton csak gyártja a problémákat, és képtelen arra, hogy valamit egyedül is megoldjon. Valójában talán ön szoktatta rá arra, hogy ne döntsön ön nélkül. Most kellemetlenné vált a saját akarata. Változtasson!

Szűz (08. 23.–09. 22.)

Nagy belső feszültség tombol önben, és képtelen rájönni az okára. Valójában minél csendesebb a felszín, annál több oka van arra, hogy belül eméssze magát. A cselekvés segít, még akkor is, ha rombolás. Főleg, ha valami megérett a lebontásra.

Mérleg (09. 23.–10. 22.)

Március első napján igazán szépnek látja a világot. Ami a hosszúra nyúló télben olyan elkeserítő, az most szertefoszlik, hiszen tényleg itt a tavasz mindjárt. Ma nagyon jó hírt is kaphat: érintheti ez a munkát, a családot, vagy akár egy barátságát is.

Skorpió (10. 23.–11. 22.)

Nehéz ma önnek nemet mondani. Olyan erős energiákkal rendelkezik, hogy senki nem tud ellenállni önnek. A munkahelyén is keresztülviszi az akaratát, és a magánéletben is ön győz, hódít, nyer.

Nyilas (11. 23.–12. 21.)

Tényleg mindjárt itt a tavasz, és ezt szinte a zsigereiben érzi. Ma új lendülettel vág bele abba is, amit már hetek óta ide-oda tologat. Sikerül is dűlőre jutnia a főbb tervekkel, és egy nagy lépést tehet előre a céljai felé.

Bak (12. 22.–01. 20.)

Csodás nap vár önre, és talán valamiben egy új kezdet is. Ha sikerül tisztáznia a problémákat egy szerettével, legyen az családtag, szerelem vagy barát, akkor nagyon megkönnyebbül. Ön akkor tud jól „működni”, ha teljes rend van a lelkében.

Vízöntő (01. 21.–02. 18.)

Úgy érezheti, valami vagy valaki hiányzik az életéből. Nem biztos persze, hogy ezt a valamit csak egy új ismeretség útján szerezheti meg. De ha nincs más út, akkor vegye a nyakába a világot, ismerkedjen, találkozzon, mulasson!

Halak (02. 19.–03. 20.)

Ma találkozhat egy nagyon kedves és nagyon karizmatikus egyéniséggel, aki ráadásul utat is mutat önnek sok értelemben. Meglehet, nagyon másként gondolkozik, mint ön, de éppen ez lehet benne a vonzó. A megértés mélyebben dől el.