Ők a legkitartóbb csillagjegyek!

Kos

III. 21.–IV. 20.

Semmi sem törheti meg a Kost, mert úgy érzi: képes saját maga mindent és mindenkit megtörni (ha akarja), legyen az egy kemény ellenfél vagy egy elefánt gerince. A nehézségek napjaiban tehát nyugodtan a Kos mögé bújhatnak a félénkebbek. A lényeg, hogy használjon füldugót, aki mellé szegődik, mert a Kos képtelen visszatartani a szitkozódást.

Bika

IV. 21.–V. 20.

A Bika mindenkit túlél, beleértve a pánikolókat is. Mert nála mindig van tartalékban egy terv (B-terv is van), egy bunker kulcsa tele élelemmel, ivóvízzel, sorozatokkal, hogy ne csak létezzen, hiszen apokaliptikus körülmények között is jól akarja érezni magát. Ha minden rendbe jön, kicammog és megállapítja: a birodalom ismét gazdátlanul hever.

Ikrek

V. 21.–VI. 21.

Az Ikrek undorodik az olyan tulajdonságtól, mint a kitartás. Nem azért jött erre a világra, hogy kitartson. Hagyja, hogy a bolondok kibírják a legnehezebb helyzetekben, de ő maga nem kíván ebben részt venni. Hajlamos rá, hogy egyszerűen elővegye a helyzetnek megfelelő alszemélyiségét, és élvezze ennek a világnak a végét. Jöhet a következő!

Rák

VI. 22.–VII. 22.

A Rák bármilyen érthetetlen vagy nehéz helyzetben bebújik a képzeletbeli páncéljába, és ott várja ki a rossz idők végét. Kint ügyesen kelti azt a látszatot, hogy vidám, derűlátó. Mellette a rossz napokat is könnyű és kellemes kivárni. Kivéve persze, ha nem mászik be valaki a kagylóhéj alá, mert ott kiderül: nincs semmi kitartás, ez csak a látszat.

Oroszlán

VII. 23.–VIII. 23.

Az Oroszlán inkább leharapná a saját farkát, mint megadja magát a nehézségeknek. Bár a rokonoknak van esélyük elkapni az Oroszlánt, amint a szobában körbe-körbe rohangál, és azt kiabálja, hogy „Minden elveszett!”, de ez nem jelent semmit. Gyorsan összeszedi magát. Ha ez sikerült, felmarkolja a családtagjait és elviszi egy biztonságosabb helyre.

Szűz

VIII. 24.–IX. 23.

A Szűz, akit a hajthatatlansága miatt a legtöbben nem kedvelnek, ha úgy alakul, az élet viszontagságai miatt mégis valahogy elsajátítja a rendkívüli rugalmasságot. És ugye ami hajlik, az nem törik el. Nos, egy bizonyos határig, de ezt inkább nem próbálja ki. Ha kell, kompromisszumot köt. Amint enyhül a Szűzre nehezedő nyomás, kiegyenesedik.

Mérleg

IX. 24.–X. 23.

A Mérleg és a kitartás két egymásnak ellentmondó dolog. Bármilyen nehéz, megoldhatatlannak tűnő helyzetben a Mérleg panaszosan tördelni kezdi a kezét, és siránkozik: „Mi lesz, mi lesz?” – így megmenekül. Mert ebben a pillanatban annyira védtelen, hogy biztosan lesz, aki a karjába veszi, hiszen nehéz időkben ki kell állni a gyenge áldozat mellett.

Skorpió

X. 24.–XI. 22.

A Skorpió általában olyan ember benyomását kelti, aki nem ég meg, nem fullad meg, egyszóval bármit kibír. Valójában azonban nehéz a Skorpiónak a változások korában élni: szerinte az emberiségből sugárzik a hanyatlástól, a kilátástalanságtól és a kétségbeeséstől való félelem, ami csak ront a légkörön. Azt nem mondja, hogy ő maga is így van vele.

Nyilas

XI. 23.–XII. 21.

A Nyilas az élet minden nehézségét kalandnak tekinti: az apokalipszis vágtató lovasait látva örömmel kiáltja: „lovak!”, és készülődik egy kis szórakozásra. Mindez azért, mert a Nyilas fatalista, vagyis nem is próbál megoldani helyzeteket, inkább hagyja, hogy megtörténjenek a dolgok. Az érthetetlen helyzetben először iszik egy sört, aztán lesz valami.

Bak

XII. 22.–I. 20.

Csodálatos ember, aki kisgyermek kora óta csak azt teszi, amit előre eltervez, és csak akkor, amikor eltervezte, így tehát könnyebb agyonütni a Bakot, mint például idő előtt ráültetni a bilire. Ha szembesül az élet viszontagságaival, akkor is hasonlóan viselkedik: egyezteti a saját terveivel. Mivel a csüggedés nincs felírva, így nem is teszi. Egyáltalán.

Vízöntő

I. 21.–II. 19.

A Vízöntő erős, szívós jegy. Ha azonban az érdekei úgy kívánják, szinte rögtön feladja az elveit. Míg az összes többi csillagjegy próbára teszi az ellenálló képességét és küzd a nehézségek ellen, addig a Vízöntő inkább összebarátkozik a rosszat előidéző legfontosabb ördöggel, és a melegben, kényelemben éli túl az apokalipszist. Bűntudat nélkül.

Halak

II. 20.–III. 20.

A Halaknak nincs szüksége a kitartása, mert az azt jelenti, hogy valaki képes ellenállni a külső hatásoknak, ám a Halak nem áll ellen semminek. Szívesebben zárkózik be a belső világába és folytat eszmecseréket saját magával. Szereti azonban elvenni mások életkedvét azzal a megjegyzéssel, hogy minek is küzdeni, hiszen úgyis mindenki meghal.