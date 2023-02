Hogyan kreáljunk igazi stílust egy férfi téli dzsekivel? Nézd meg a divattippeket

Nem szabad azonban megfeledkezni arról, hogy az ilyen ruhák praktikumát a jó stílussal is kombinálni kell. A MODIVO ezt jól tudja, ezért kizárólag olyan téli ruházatot kínál, ami nemcsak praktikus, de dizájner megjelenésével is kitűnik. Függetlenül attól, hogy milyen stílusban keresgélsz, biztosan találsz magadnak valamit, amivel elképesztően trendi megjelenést kreálhatsz. Mutatjuk a tippeket!

Fotó: Uwe_UMSTAETTER

Szeretnél remekül kinézni a hideg napokon is? Ha ihletet keresel, amely segít a divatos arculat kialakításában télen is, nézd meg a MODIVO webáruház férfi téli dzseki kollekcióját! Az online katalógusban érdekes fazonokat találsz, amelyek megújítják arculatod és öltözködési stílusod. A szortiment darabjait könnyedén összeállíthatod kedvenc ruháiddal, mert univerzális szabásaik jól passzolnak farmerhez és elegánsabb öltönynadrághoz is. Csak egy klasszikus, visszafogott bézs, fekete vagy barna árnyalatú kabátot kell választanod, és sok elegáns és érdekes stilizációt alkothatsz magadnak. Tökéletes, az alakra jól illeszkedő kialakítás jellemzi őket, aminek köszönhetően rendkívül könnyűek, és mindennap szívesen viseled majd a kiválasztott darabot. Vigyázz jó közérzetedre, és védd magad a hidegtől, miközben megőrzöd a divatos arculat mindenkit elkápráztató varázsát.

Milyen férfi téli dzsekit válasszunk?

Kíváncsi vagy, milyen kabátot válassz a 2022–2023-as téli időszakra? A legdivatosabb férfi felsőruházatok közé tartoznak a steppelt kabátok, a parkák, a pehelykabátok és klasszikus gyapjúkabátok. Ezekre a modellekre fordítottunk különös figyelmet. Az alábbiakban néhány példát mutatunk be a stílusos, de meleg férfi téli kabát outfitekre vonatkozóan. Tipikusan sportos, vagy esetleg lazább casual megjelenésre vágysz?

Akárhogy is, egy férfi steppelt téli dzseki ideális alternatívát kínál. Valamivel rövidebb, mint a férfi kínálatban megtalálható többi modell, és testhezállóbb is. Többféle színben kapható kapucnival vagy anélkül. Meleg, nem korlátozza a mozgást, remekül érzi magát farmerek, joggerek és egyenes szárú szövetnadrágok társaságában, de érdemes hozzájuk felfedezni a Nike kapucnis pulóver ajánlatok favorit darabjait is. A jól ismert téli parkák férfi változatban is elérhetők. Funkcionalitása, melegsége és stílusos megjelenése teszi szerethetővé ezt a rendkívül népszerű fazont. A legdivatosabb parka dzsekik között pedig a khaki, a szürke, a barna, a sötétkék vagy a fekete árnyalatú modellek a legmenőbbek. Enyhén nyújtott szabás, sok zsebbel és nagy, szőrmével díszített kapucni. Ikonikus, örök darab, nem megy ki a divatból, sőt formálisabb stilizációkban is remekül használható.

Formálisabb stilizációkban mi válhat be?

A férfi kollekciókból nem hiányoznak a divatos és elegáns téli kabátok sem. Bár nagy a választék, sok férfi számára ez a stílus igazi kihívást jelent. Főleg, ha olyan modellre van szükségünk, ami nem csak egy öltönyhöz vagy elegáns chinóhoz, hanem a farmerhez is passzol a mindennapokban. Ebben az esetben tökéletes lesz egy klasszikus szabású, gombokkal vagy cipzárral rögzíthető gyapjúkabát. A leguniverzálisabb színek természetesen a fekete és a sötétkék. De ugyanilyen jó választásnak bizonyulhat egy sötétebb szürke és egy barna árnyalat is. Ezek nemcsak stílusos, hanem időtálló ajánlatok is, amelyek évekig szolgálnak majd. És, ha már formálisabb vizekre eveztünk, válassz magadnak egy színben illő férfi pénztárcát is, amihez segítségül itt hagyunk neked egy cikket: A tökéletes férfi bőrpénztárca hat jellemzője.