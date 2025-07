Ma az özvegyek, szegények és árvák védőszentjére emlékezünk - mutatjuk ki volt Ő!

Híres magyarok, események, érdekességek és fontos tudnivalók a mai napra!

Árpád-házi Szent Erzsébet 818 évvel ezelőtt született. Ő volt a szegények és a csipkeverők oltalmazója Fotó: Zvonimir Atletic / Shutterstock

Ő a ciszterciek, a pékek és a szegények védőszentje is

Árpád-házi Szent Erzsébet 818 évvel ezelőtt (1207. július 7.) született II. András magyar király és Gertrúd lányaként. Az 1207-1231 között élt csodálatos szépségű hercegnő férjének, Lajos thüringiai hercegnek három gyermeket szült, és már akkor is támogatta a szegényeket. Miután férje a keresztes háborúkban meghalt, távoznia kellett az udvarból. Ettől kezdve célja egy apácákból álló jótékonyságot és betegápolást gyakorló szervezet létrehozása volt. A legenda szerint egyszer, amikor a szegényeknek vitt élelmet és ezért felelősségre akarták vonni, azt válaszolta, hogy nem ételt, hanem rózsát visz. Amikor megmutatta, a kenyerek helyett tényleg illatos rózsák voltak kosarában, méghozzá télen, amit Isteni csodának gondoltak. 1235-ben avatták szentté és lett a ferences harmadrend, a ciszterciek, az Erzsébet-apácák, a pékek, a koldusok, az özvegyek, az árvák, az ártatlanul üldözöttek, a csipkeverők és a fátyolkészítők védőszentje - olvasható a Wikipédián.

Hazánk legjelentősebb orgonaépítője is ezen a napon született

Angster József 1834. július 7-én látta meg a napvilágot Kácsfalun. Később asztalos mesterséget tanult Eszéken, vándorévei után Bécsben, a jó nevű Titz Péter orgonagyárában dolgozott. Ezután három évig Párizsban, a világhírű Aristide Cavaile-Coll cégnél bővítette ismereteit. Részt vett a Notre-Dame, a Saint Denis és a Saint Sulpice templomok orgonáinak készítésében. 1867-ben Pécsett nyitotta meg önálló műhelyét, első alkotása az új zsinagóga orgonája volt. A pécsi orgonagyár 83 éves fennállása során több mint 1200 orgonát és mintegy 3000 harmóniumot készített. A leghíresebb Angster orgonák a következő templomokban találhatók: pécsi székesegyház, budapesti Kálvin-téri református templom, győri székesegyház, kassai székesegyház, budapesti Szent István Bazilika, kolozsvári református templom, szegedi Fogadalmi templom.

Egy híres, magyar származású filmrendező is született ezen a napon

George Cukor magyar származású, amerikai filmrendező (Elfújta a szél, My Fair Lady) 1899. július 7-én született New Yorkban. A 1920-as évektől rendező volt a Broadway-en. A hangosfilm megjelenésével Hollywoodba ment. 1929-ben a Paramount Picturesnél dolgozott, mint dialógrendező, de hamarosan rendezővé lépett elő. 1953-ban operatőr barátjával George Hoyningen-Huene-el és Gene Allen látványtervezővel elkészítették a Csillag születik című filmet, de őt bízták meg a My Fair Lady (1964) musicalváltozatának megrendezésével is.