Hatalmas vihar csapott le hétfő este a horvát tengerpart több pontjára, amely jelentős károkat és sérüléseket okozott. A Jutarnji List beszámolója szerint az erőteljes eső, jégeső és hullámzás csak kedd hajnalra csillapodott. Rovinj és Zára (Zadar) között több hajó megrongálódott, köztük egy személyszállító hajó is, amely elsüllyedt a vihar során.

Vihar Horvátországban: elsüllyedt hajó, sebesültek, pánik a partokon Fotó: Pexels

A tengeren tomboló hullámzásban több hajó egymásnak csapódott, és Zadarnál egy személyszállító hajó teljesen elsüllyedt. A fedélzeten tartózkodó 38 utast és az öttagú személyzetet egy közeli komp mentette ki - írja az Origo.

A szárazföldön is súlyos károkat okozott a szél, amely helyenként meghaladta az óránkénti 110 kilométeres sebességet. A vihar fákat csavart ki, és több útkereszteződést járhatatlanná tett. A helyi tűzoltók a környező kempingekben is segítették a nyaralókat, mivel a kidőlt fák ott is gondokat okoztak.

A rovinji tűzoltóság beszámolója szerint harminc jacht sérült meg, és három sérültet kellett kórházba szállítani, akiket Pólában láttak el.