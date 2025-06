Vérfagyasztó jelenetet rögzített a kamera: forgalommal szemben haladt az úton egy kisfiú Pécsen

Váratlanul fékezni kezdtek az autósok Pécs egyik főútján, amikor az úttest bal oldalán, a forgalommal szemben megjelent egy kisfiú egy műanyag játékmotoron, és veszélyérzet nélkül az autók között gurult, több méteren át. A hajmeresztő felvételt néhány nappal ezelőtt rögzítette egy fedélzeti kamera Pécsen, és a Budapesti Autósok Közössége osztották meg.

Forgalommal szemben haladt egy kisfiú Pécs egyik főútján / Fotó: Tények/TV2

Jól látszik a videón, hogy az egyik sofőr azonnal kiszállt a járművéből és a kisgyerek után szaladt. Volt olyan autós is, aki megpróbálta elállni a kisfiú úját, ám a gyermek kikerülte. A felvételen azt is látni lehet, amint a gyermek mögött, több méterrel lemaradva futott a sofőr, valamint a fiú édesapja. Végül együttes erővel sikerült megállítani a kisfiút és leterelni az útról. Az eset miatt akár felelősségre is vonhatják a szülőket, az ügyvéd szerint ugyanis, bár személyi sérülés szerencsére nem történt, miattuk került veszélyhelyzetbe a kisgyermek: hozzátette, amennyiben eljárás indul, akár öt év börtönt is kaphat a felelős - mondták el a Tényekben.