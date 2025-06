„Beleszerettem egy férfiba, aki életfogytot kapott – a börtönben házasodunk össze!"

Vajon mi vesz rá valakit arra, hogy egy olyan emberbe szeressen bele, aki épp börtönben ül, ráadásul nem is valami kis stikli miatt, és ha ez még nem lenne elég, nem is várható, hogy a közeljövőben (vagy akár a távolabbi jövőben is) szabadulni fog? Pedig sokkal többen vannak, akik eleinte csak leveleznek az elítéltekkel, majd pedig szorosabb kapcsolat alakul ki köztük, mint azt hinnénk! A kanadai Torontóban élő Bronwen az első szerelmével frissítette fel a kapcsolatát. Justin már akkor is börtönben ült, amikor először találkoztak, ő akkor mégis beleszeretett. Később elváltak útjaik, a közelmúltban azonban a nő rájött, hogy fel akarja keresni a férfit, bárhol is legyen. Így is tett, a szikra pedig olyannyira megvolt köztük ismét, hogy már az esküvőt tervezik, pár hét kapcsolat után. A dolognak csak egy „apróbb” szépséghibája van: a férfi még mindig börtönben ül, és nem is várható, hogy egyhamar szabadul.

Bronwen ebben a ruhában szeretne hozzámenni szerelméhez, akit még soha nem látott a börtönön kívül, ugyanakkor nem biztos, hogy engedélyezik neki, ugyanis kint van belőle a válla – Fotó: YouTube

Bronwen elárulta: reményei szerint Justin 2-3, maximum négy év múlva szabad lehet, bár ehhez azért még az igazságszolgáltatásnak is lesz egy-két szava. Már most vett neki egy autót, hogy ha kikerül a férfi a rácsok mögül, tudjon rendesen közlekedni. Ez persze még odébb van, a lelkes ara azonban már most készül a nagy pillanatra. „Aki szerint ez pénzkidobás, annak azt üzenem, hogy nem akarok goromba lenni, de ez az én pénzem, és nem a tiéd!” – jelentette ki a nő határozottan a Truly kamerái előtt a sokak szerint korai ajándékvásárlás kapcsán.

A nő azt is elárulta: újratalálkozásuk után két héttel már el is jegyezték egymást. „Az a szerelem, ami köztem és Justin között van, egy egészséges, valós, nem toxikus kapcsolat” – magyarázza. Persze tegyük hozzá: valójában eddig minden randijuk a beszélőn volt, és természetesen az esküvőre is a börtönben, szigorú szabályokat betartva kerül majd sor. Alkohol egyértelműen nem lesz, és persze hatalmas vendégsereg sem. Sőt: zene sem lesz, így noha maga a tánc engedélyezett, kérdéses, hogy miként lehet megvalósítani. A börtönara abban reménykedik: talán az egyik őr lesz olyan jó fej, és a telefonjáról játszik nekik valamit...