Bírósági ügy lehet Kollár Kinga összeférhetetlenségi eljárásából, de ő maga nem jelenik meg rajta

A fővárosi Fidesz frakció indítványára megindult az összeférhetetlenségi eljárás Kollár Kinga Tiszás képviselő ellen. A Fővárosi Közgyűlés május 6-án indította el az eljárást, ami jelenleg is zajlik. Az etikai kódex értelmében elképzelhető, hogy Kollár Kinga ügyében bírósági intézkedés is kilátásban van. Az összeférhetetlenségi eljárásra május 19-én, hétfőn kerül sor. Kollár Kinga azonban nem vesz részt rajta, ennek az oka egészen elképesztő.

Kollár Kinga ellen elindult az összeférhetetlenségi eljárás, ő azonban továbbra is lapít. Fotó: Purger Tamás

Így játszotta el a választók bizalmát a hazaáruló Kollár Kinga

Magyar Péter embere az Európai Parlamentben pozitívan nyilatkozott az EU források Magyarországtól való megvonásától, később pedig a kórházfelújítások elmaradását is kedvezőnek ítélte meg a baloldal számára. A későbbiekben azt is kifejtette, hogy szégyelli magyarságát. Ezzel bőven kimerítette a választók bizalmával való visszaélését.

Kollár Kinga, aki nyíltan bevallotta, mennyire örül, hogy a magyaroknak járó pénzeket visszatartják, és hogy például kevesebb kórházat újítanak fel az EU-pénzek visszatartása miatt, hogy emiatt romlanak az életkörülmények, úgy általában is szégyelli, hogy magyar. És még büszke is arra, hogy szégyelli a magyarokat!

Azt kell mondanom, hogy [a jogállamisági eljárás] nagyon hatékonynak bizonyult, mert megközelítőleg 21 milliárd eurót függesztettek fel, és ebből egymilliárd már el is veszett a magyarok számára. És ennek nagyon súlyos hatása volt a magyar államra, mivel nem tud befektetni a közszolgáltatásokba. Természetesen nem tudja támogatni a magyar gazdaságot, és nem tud extra szociális szolgáltatásokat nyújtani az embereknek. Úgy értem, csak hogy pár példát hozzak, az RRF-programból ötven kórházban lehetett volna felújítást végezni, amiből nem lett semmi.

- fogalmazott Kollár Kinga, majd összefoglalta;

Nyugodtan mondhatjuk, hogy a kondicionalitási eljárás nagyon hatékony, nagyon hatékonyan befolyásolja a magyarok mindennapi életét [...] Most ami ennek a pozitív oldala: a magyar emberek romló életminősége erősítette az ellenzéket. És emiatt én nagyon pozitív vagyok a ’26-os választásokkal kapcsolatban.

Mindemellett Kollár vagyonnyilatkozatából is látszik, hogy 5 ingatlannal rendelkezik, köztük egy madeirai 104 négyzetméteres lakás is van. Szívesen fektet magyar állampapírba is, 18,8 millió forintot tart benne. Kollár kijelentései után a Civil Összefogás Fórum (CÖF) tüntetést is szervezett a Millenárison. Az ilyesfajta politikai haszonszerzésnek nincs helye.