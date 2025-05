Teljes döbbenet a fővárosban: három kidobott csecsemőt találtak, gőzerővel keresik az anyát

Egy édesanyja három csecsemőt hagyott magára az eltűnését követően, és most a rendőrség lázasan keresi a nőt. A rendőrség ajtóról ajtóra járva bekopogtat be mindenhova DNS-mintát gyűjteni az ügy előrehaladásának érdekében. A hatóságok szerint az ismeretlen nő maga is áldozat lehet…

A rendőrség lázasan keresi a három csecsemőt magára hagyó édesanyát / Fotó: Pexels (Illusztráció)

A három csecsemő a körülmények áldozata?

Versenyt futnak az idővel a rendőrök London Newham kerületében, hogy rátaláljanak arra a sebezhető anyára, aki három babát is világra hozott orvosi segítség nélkül – majd mindegyiket magára hagyta! A titokzatos nő után indított hajtóvadászat most új szakaszba lépett: a nyomozók 400 házra szűkítették a keresést. A rendőrség szerint az asszony maga is áldozat lehet, aki talán félelemből vagy kilátástalanságból nem mer előlépni.

A történet előzményéhez hozzátartozik, hogy Elsa babát 2024 januárjában egy kutyasétáltató találta meg egy szatyorba csomagolva, egy gyalogút mentén. A DNS-vizsgálatok megdöbbentő eredményt hoztak; a kislány testvére annak a kisfiúnak és kislánynak, akiket 2017-ben és 2019-ben hasonló körülmények között szintén újszülöttként között találtak meg.

Minden rendőrségi nyomozásban taktikailag különböző feltételezések mentén haladunk, és az a feltételezés, amelyet mint vezető nyomozó a legvalószínűbbnek tartok, az az, hogy a gyermekek édesanyja sebezhető, veszélyben van, és valamilyen okból úgy érzi, nem képes előlépni. Az anyát ebben az ügyben áldozatként kezeljük, és készen állunk arra, hogy mindenben segítsük őt, amire csak szüksége lehet.

- nyilatkozta az egyik nyomozó a The Mirror forrása szerint.

Olyan helyszíneket választott az illető, ahol nincsenek térfigyelő kamerák, és bár London tele van megfigyelőrendszerekkel, a valóság az, hogy vannak olyan területek, amelyek kívül esnek a kamerák látószögén.

Az ügy még nincs lezárva, folyamatosan zajlanak a vizsgálatok és a nyomozás munkálatai. A rendőrségi nyomozást a Nemzeti Bűnügyi Ügynökség (National Crime Agency) egy különleges szakértői csapata is támogatja, amely földrajzi profilozókból és viselkedéselemző tanácsadókból áll.