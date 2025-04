Ukrajna csatlakozása az egész uniós agrár-élelmiszeripart tönkreteheti

Határozottan nagy veszélyeket hordoz magában Ukrajna esetleges EU-csatlakozása az agrárium, élelmiszeripar vonatkozásában. Erről a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke beszélt.

Papp Zsolt György, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke szerint, amikor Brüsszel az ukrán csatlakozást erőlteti, akkor minden uniós termelő megélhetésével és az EU élelmezés-biztonságával játszik Fotó: agrokult.hu

Papp Zsolt György elmondta:

Hatalmas mértékű kockázata van Ukrajna csatlakozásának mind az agrárpiacokra, mind az élelmiszer-biztonságra, mind a termelők, élelmiszer-előállítók megélhetésére. Nagyon nagy valószínűséggel az egész uniós agrár-élelmiszer ágazatot tönkretenné a csatlakozás. Mind a magyar, mind a többi uniós ország agráriumában jelentős visszaeséseket, ugyanakkor a fogyasztók számára komoly élelmiszer-biztonsági kockázatokat is hordozna az esetleges csatlakozás.

Arról is beszélt, hogy Ukrajna a világ egyik vezető agrárexportőre, több mint 40 millió hektárnyi termőfölddel. Ez a magyarországi termőterület nyolcszorosa, illetve az EU teljes termőföld területének is több mint negyede. Mintegy 400 millió ember élelmezéséhez elegendő mezőgazdasági kibocsátással bír Ukrajna, és az ország az egész világ teljes búzatermelésének nagyjából 10 százalékát adja. Kukoricából közel 30 millió tonna termett náluk tavaly, ami a magyarországi termés hatszorosa. Az ukrán élelmiszerexportnak pedig több mint a fele Európába irányul. Például míg korábban az EU-ba évente 90 ezer tonna baromfihús érkezett Ukrajnából, a háború kitörését követően ez meghaladta a 280 ezer tonnát is.

