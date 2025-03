Bár sokan félnek a repüléstől, a mai napig az egyik legbiztonságosabb utazási forma, ami nagy részben köszönhető a pilótáknak és a légiutas-kísérőknek, akik elképesztő oktatáson esnek át annak érdekében, hogy az utasok a lehető legnagyobb kényelemben és biztonságban utazzanak. Épp ezért, ha baj van, akkor sem keltenek pánikot, sőt titkos kódokkal kommunikálnak annak érdekében, hogy a repülés szakértőin kívül senki ne tudja, gond van.

A légiutas-kísérők és a pilóták titkos kódokkal kommunikálnak (Fotó: pexels – Képünk illusztráció)

Az egyik leggyakoribb jelzés a Code 300 vagy az Angel kifejezés, ami arra utal, hogy egy utas életét vesztette. Ilyenkor ugyanis a légiutas-kísérőknek nagyon gyorsan reagálniuk kell. Gondoskodniuk kell az elhunyt megfelelő elhelyezéséről és a gyászoló hozzátartozók támogatásáról a fedélzeten.

Ugyanakkor a Squawk 7500 az egyik legkomolyabb vészhelyzetet jelenti: azt, hogy a repülőgépet eltérítették.

A Squawk 7500 egy transzponderkód, amelyet a pilóta küld a hatóságoknak, jelezve, hogy a gép veszélyben van. A transzponderkód egy speciális, négyjegyű numerikus kód, amelyet a repülőgép transzpondere (jeladó készüléke) sugároz a forgalmi irányítás felé. Ez a kód az eltérítésen kívül más jogellenes cselekményt is jelezhet a fedélzeten, amely azonnali intézkedést igényel. Ha valaha hallod ezt a kódot a pilóta vagy a légiforgalmi irányító szájából, az egyértelmű jele arra, hogy komoly biztonsági fenyegetés zajlik a fedélzeten

– írja a Life.hu kiemelve, a fenti két kódon felül persze számos egyéb titkos jelzés is van. Ilyen többek között a Code Yellow, amikor is egy kevésbé súlyos orvosi probléma merül fel a fedélzeten. De ott van a Pan Pan is, ami leginkább műszaki hibára utal vagy arra, hogy egy utas rosszul van. Állapota nem életveszélyes, de komoly figyelmet igényel.

És végül de nem utolsósorban a Mermaid és a Code Adam: előbbi egy gyanús utasra való figyelmeztetés, míg utóbbi egy reptéren használt kód, ami egy eltűnt gyerek keresésére utal.