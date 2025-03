2025. március 25., Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Kedden a Kos Nap kap egy szuper fényszöget a Holdtól, ami garantálja, hogy jól veszi az akadályokat, és alapvetően jó a hangulata is. Ezen a héten amúgyis a Kos jegye dominál, hiszen újhold is lesz a Kosban, így most önnek lejt a pálya minden téren.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Kedden nagy hajtóerőt és motivációt kap a bolygóktól, így aztán könnyedebben megy a munka, a kötelességek, sőt, nagyon jó új ötletei lehetnek. Ezeket pár nap múlva, az újhold idején már meg is valósíthatjuk.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Kedden az uralkodó bolygója, a Merkúr tényleg csupa kedvező fényszöget kap. Először, délelőtt a Holdtól, ami jó közérzetet és szuper ötleteket jelez, mivel a Vízöntőben van ez a Hold. Este pedig a Plútótól, ami miatt különleges megérzései lehetnek.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Kedden egy elképzelés, egy terv kezd megfogalmazódni önben, de talán még nem érett meg a helyzet ahhoz, hogy bele is kezdjen. Ha úgy érzi, hogy jó az irány, akkor dolgozzon még rajta egy kicsit, csiszolgassa, gyűjtsön háttér információt. Rövidesen itt az újhold, és akkor meg is valósíthatja.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Van valami, amiben sokkal tehetségesebb az átlagnál, de valahogy eddig még nem talált alkalmat arra, hogy ezen a területen is mutasson valamit magából. Ma végre lesz esélye rá! Szuper lehetőségek jönnek, amikkel igazán érdemes lesz most élni.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Kedden a Merkúr fényszögei mutatják, hogy különösen jól forog majd az esze, így olyasmit is meghall a rengeteg bejövő információból, amelyet eddig figyelmen kívül hagyott. Ez ráadásul rövidesen előnyt is jelent majd önnek valamilyen módon.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Kedden egy igazán izgalmas nap előtt áll, amikor olyan élmények érik, amik inspirálják. Talán egy fordulatról értesül, amely jó pénzt teremt önnek, vagy egy váratlan, régóta tervezett utazás válik valódi lehetőséggé.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Kedden az élet olyan területén is érdemes kockáztatnia, ahol eddig nem mert, most inspiráló hatásokat küldenek önnek az égiek. Szerelmi életén is hamarosan változtathat, ha ön is úgy akarja. Ha magányos, akkor megismerkedhet valakivel - ebben segít önnek a Kos újhold.