A Vénusz kedvezőtlen fényszögbe kerül a Holddal, lenyűgöző, mit hoz ez ki ma belőled

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Biztosan hízelgőnek találja, hogy milyen sokan adnak a véleményére. Többen is megkeresik, akik kikérik a tanácsát ügyes-bajos dolgaikban. A dolog nem véletlen, hiszen a személyes példájával bizonyítja nekik, hogy a döntései általában helyesek.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Az oké, hogy szeret irányítani, de néha meg épp ellenkezőleg, jól esik önnek is átadni a gyeplőt valakinek. Főleg, ha olyan helyzet adódik, ami nem is igazán a szívügye. Ma is lehet egy ilyen program, amit teljesen ráhagy a másikra.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Most igencsak erős véleményekkel kerül szembe egy családi eseményen, és lehet, hogy jobb, okosabb lenne, ha teret adna nekik. Hagyja, hogy mások is hallassák a hangjukat és érezzék, hogy számít a véleményük. Értékelni fogják a türelmét és a toleráns viselkedését.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Nagyon jól hatnak önre az égi folyamatok, és sok elismerő pillantást kap. Igazán jó most a kisugárzása, bárkit az ujja köré csavar, akit csak akar. Ha szingli, akkor most keresnie sem kell a lehetőségeket. Talán már túl sok is a jelentkező.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Eszébe ne jusson az egész napot rendrakással, házimunkával tölteni! A Mérleg Hold idején szuperül ki lehet kapcsolódni, feltöltődni, ha társaságba megy, vagy a természetben, jó levegőn tölti a délutánt. Erre most nagy szüksége van.