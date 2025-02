"73 éves domina vagyok, a férfiak egyetlen testrészemhez érhetnek csak hozzá"

Semmiképp sem nevezhető átlagos nyugdíjasnak az az immár 73 éves hölgy, aki különböző fétiseket igyekszik kielégíteni, ugyanis idős kora ellenére dominaként keresi a kenyerét mind a mai napig. Sherry Lever (avagy ahogy sokan ismerik: Sofia úrnő) Nagy-Britannia legidősebb dominája, aki 15 éve van jelen a szexiparban – azaz kifejezetten későn döntött úgy, hogy a testéből fog megélni. Az asszony most a Mirrornak fedte fel szakmája titkait, illetve árulta el, milyen szabályokat kell betartaniuk azoknak a férfiaknak, akik az ő kegyeit keresik.

Sherry Lever, azaz Sofia úrnő 73 évesen is domina Fotó: YouTube

Ezeket a szabályokat kell betartani a 73 éves domina Sofia úrnőnél

Sofia úrnő jellemzően 120 fontot, azaz nagyjából 60 ezer forintot kér a vendégeitől, akikre legsűrűbben a rabszolgáiként hivatkozik. Ebben az összegben a szex nincs benne, azt ugyanis az asszony nem vállal. Mint magyarázza: ezek az "együttlétek" a fétisek kielégítéséről szólnak, nem a testiségről.

"Félnek tőlem. Én vagyok az, aki megfélemlíti őket. Azt csinálok, amit élvezek. De nincs semmi intimitás. És nem is érinthetnek meg, leszámítva a lábamat" – magyarázta.

A "szokásos" kuncsaftok mellett az asszonynak van két "rabszolgat életmódot folytató" kliense is: ők nem fizetnek neki, de nem is kérnek semmilyen domina-szolgáltatást. Ők egyszerűen élvezik, ha "ugráltatva", dolgoztatva vannak, így az asszony őket hívja, ha bármit meg kell csinálni, el kell intézni a ház körül.

"Egyikük hétvégéken jön, és marad is. Most már majdnem olyan, mintha a családom része lenne, öt éve velem van. A kanapén alszik, reggelente teát hoz nekem, megcsinál mindent. Karácsonykor is jön, és a gyerekeim is szeretik. Jó kapcsolatunk van, de nem romantikus. Tudja, hol a helye" – árulta el a nő, aki szerint nagyon sok magabiztosságot nyer abból, hogy férfiak imádják és (szó szerint) a lábai előtt hevernek. Tapasztalata szerint egyébként a kora nem hogy hátrány, hanem kifejezetten előnyt jelent a domina-bizniszben.

És hogy milyen vendégei vannak? Nos, elmondása szerint a kukástól a tanáron és az orvoson át a bírákig mindenki megfordult már nála...