Szijjártó Péter: Garanciák kellenek arra, hogy a jövőben a magyar energiabiztonságot nem fogják fenyegetni

Donald Tusk lengyel miniszterelnök azon megjegyzésére, amely szerint ha „Orbán Viktor blokkolja a szankciókat, akkor egyértelműen kiderül, hogy Putyin csapatában játszik és nem a miénkben”, Szijjártó Péter azt mondta: az európai politikában van jó néhány olyan „Soros -bérenc”, aki el sem tudja képzelni, hogy vannak olyanok, akik a saját érdekeiket képviselik. Mi a magyar érdekeket képviseljük, nekünk Magyarország az első – hangsúlyozta a külgazdasági és külügyminiszter. A szomszédságban folyó háborúról „világos a véleményünk”, de ez nem a mi háborúnk és ezért nem vagyunk hajlandók ennek a háborúnak az árát fizetni – emelte ki. Hozzátette: nem vagyunk hajlandók tolerálni azt, hogy ezen háborúra hivatkozva egyesek a magyar emberek, Magyarország, a magyar gazdaság energiabiztonságát kockára akarják tenni és nem fogjuk hagyni, hogy a magyar emberekkel viseltessék ennek a háborúnak a terhét.

Szijjártó Péter közölte: az Európai Unió jelenlegi külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, Kaja Kallasnak is elmondta szombaton telefonon: Magyarország elvárja tőle is és az Európai Unió vezetőitől is, hogy végre az Európai Unió, vagyis az európai uniós tagállamok érdekében lépjenek fel. Tehát „minket képviseljenek kifele és ne másokat képviseljenek befele” – hangsúlyozta. A miniszter kitért arra is: Brüsszelben a demokrácia azt jelenti, hogy a brüsszeli tisztviselők, bürokraták vagy egyes nagy tagállamok úgy alakítják vagy úgy értelmezik a szabályokat, „ahogyan éppen ők azt akarják”. Szavai szerint a jogállamisági vizsgán ma Brüsszel, a brüsszeli bürokraták és egyes nagy tagállamok liberális vezetői „hatalmas elégtelent kapnának”. Az európai szabályok világosan rendelkeznek arról, hogy egyhangúság kell szankciók ügyében, de már pedzegetik: ha nincs egyhangúság, majd másként értelmezik ezeket a bizonyos szabályokat. Azt a kérdést vetik fel, hogy „a jognak van ereje, vagy az erőnek van joga?” Azt mondják, ha nem megy egyhangúlag, majd „megerőszakolják” az európai jogállamisági kérdéseket, az európai demokráciát és majd többségi döntéshozatallal próbálnak megoldást keresni azokra a politikai külpolitikai kérdésekre, amelyeket egyébként csak egyhangúsággal lehet eldönteni. Ez is mutatja, hogy mindazok a támadások Magyarországgal szemben, amelyek Brüsszelből a „jogállamiság álcájával érkeznek”, politikai támadások. Azért, mert a brüsszeli liberális mainstream, a Soros-központ nem hajlandó elviselni, hogy Magyarországon az emberek patrióta politikára adtak felhatalmazást a magyar kormánynak. Magyarországon már tizenöt éve mondhatja magát rendkívül szerencsésnek azért, hogy az országban olyan politikai stabilitás van, amellyel sikerült kivédeni az összes ilyen „rendkívül durva támadást” – hangsúlyozta Szijjártó Péter.

– reagált a külgazdasági és külügyminiszter külön is Donald Tusk szavaira szombaton a Facebook-oldalán.