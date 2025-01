Orbán Viktor az indiai útjáról: Az ünnepek között is sokat dolgoztunk

Valóban január 16-ig tart az utazás? Ki dolgozik, amíg ön távol van?

– Január 17-en már a Kossuth rádióban kezdek. Az ünnepek között is sokat dolgoztunk, ki lett adva minden feladat. Két fontos területtel kell most foglalkozni: Trump közelgő beiktatása miatt a külpolitikával, a külügyminiszterrel napi egyeztetésben vagyunk most is. Meg kellett indítani az új gazdaságpolitika 21 pontját, ezt pedig Nagy Márton miniszter felügyeli. Mindkét terület a legjobb kezekben van.

Pontosan kikkel utazott együtt?

– A feleségemmel és a két legkisebb lányommal.

Ki fizeti az útjukat?

– Én.

Ajánlaná az országot másoknak is kikapcsolódásra?

– India nem arról híres, hogy turistaparadicsom lenne. Aki luxusra vágyik, menjen inkább egy osztrák síparadicsomba vagy a Bahamákra. Akit a kultúra érdekel, jöjjön Indiába!