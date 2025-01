Kormányinfó: részletek az iskolai bombafenyegetésekről és a szerda kormányülésről

A Vitályos Eszter kormányszóvivő és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter vezetésével csütörtök délelőtt tartott Kormányinfó két fontos témát ölelt fel: az aznap reggeli iskolai bombafenyegetéseket, illetve a szerdai kormányülést.

Fotó: Bruzák Noémi

Csütörtök délelőtt 10 óráig 121 közoktatási intézményről derült ki, hogy kapott bombafenyegetést – közölte Vitályos Eszter kormányszóvivő. Gulyás Gerely elmondta, a budapesti iskolák mellett egy hódmezővásárhelyi iskolának küldtek fenyegető e-mailt, melyben ebben Allah nevében ígértek támadásokat.

„Amióta az első e-mailről szóló tájékoztatás eljutott hozzánk, azóta a miniszterelnök és a belügyminiszter több alkalommal is egyeztetett. Vélhetően egy internetes felhasználó, vélhetően egy helyről küldött fenyegető e-maileket. Ezek szövegszerűen egyeznek egymással. Ezek lényege, hogy az iskolákba robbanóanyagokat helyeztek el”

– közölte Gulyás Gergely. A miniszter tájékoztatott: az iskolákban nem függesztették fel a tanítást, ugyanakkor erről az iskolaigazgatók saját hatáskörben dönthetnek. Gulyás Gergely emlékeztetett, 2024-ben Szlovákiában történt hasonló fenyegetés. A rendőrség közveszéllyel való fenyegetés büntette miatt nyomozást indított, az elkövetőre börtönbüntetés vár.

Gulyás Gergely azt kérte, hogy mindenki őrizze meg a nyugalmát, a kormány képes arra, hogy szavatolja az iskolák biztonságát.

A kormány azt reméli, hogy ahogy Szlovákiában minden alapot nélkülöztek ezek a fenyegetések, úgy Magyarországon is azok lesznek

– mondta Gulyás Gergely, majd rátért a szerdai kormányülésre.

Már látszanak a gazdasági fordulat jelei

Gulyás Gergely a szerdai kormányülés kapcsán Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter összefoglalóját említette, mely szerint a 2022-től Magyarországot sújtó infláció és háború hatásait követően, a háború végének közeledtével már látszanak a kedvező fordulat jelei a magyar gazdaságban. Elhangzott, hogy jelenleg 4,7 millióan dolgoznak Magyarországon, több mint 1 millió munkahely jött létre 2010 óta, s ezzel együtt nőttek a reálbérek is. Eddig 10 százalék körüli emelkedés volt, idén 5-6 százalék, jövőre pedig még nagyobb emelést tervez a kormány. Szintén optimizmusra ad okot, hogy 2024-bent a harmadik negyed év adatai szerint a magyarok fogyasztása az 5. legmagasabb volt unióban. A hazai turizmus, valamint a hazai hitelállomány is növekedett, ahogy a lakás és a használt autó vásárlások száma is emelkedett. „Az új gazdasági akcióterv pontjai ezeket a folyamatokat erősíteni fogja, a magyar gazdaság növekedés előtt áll” – jelentette ki.