Alig kezdődött el a 2025-ös év, az időjárás már most sem kíméli a szervezeted. A meteogyógyász szerint nehéz időszak elé nézel a 2024-et követő évben is. Nem is beszélve az év elején uralkodó hidegfrontról, ami miatt napokon át szenvedhetsz.

A melegedést követő hidegfront sok nehézséget okoz (Fotó: Köpönyeg)

Délnyugat felől megindult egy meleg beáramlás, ami nem sokáig tart

– hívta fel a figyelmet dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója, aki január első napjainak időjárásáról és az időjárás okozta hatásokról beszélt.

A komoly melegedés főleg a fejfájással, a migrénnel, a vérnyomásproblémákkal küzdők számára tartogat nehéz perceket, órákat

– folytatta a szakember, aki szerint továbbra is szélsőséges az időjárás, ami miatt már most látszik, hogy az év eleji időszakban is komoly alkalmazkodásra lesz szüksége az ember szervezetének.

Ez az időszak a szívbetegségekkel élők számára is komoly megterhelést jelent. Északon ráadásul még kitart a ködös, fagypont közeli, különösen kellemetlen időjárás

– magyarázza. Mindez pedig azt jelenti, hogy mire élvezhetnéd a melegedés okozta előnyöket, máris a hidegfront miatti lehűléssel találkozol. Ez főleg azért jelent gondot, mert a lehűlés előtt még magasabbról zuhan le a hőmérséklet, ami fokozott megterhelést jelent, ami nagyrészt az ízületi problémákkal küzdőknek jelent gondot.

Csütörtök délután megérkezett egy hidegfront, ami a melegedés után viszonylag hamar megváltoztatja az időjárást. Ehhez ennyi idő alatt szinte lehetetlen alkalmazkodni. A hétvégén pedig ismét melegedésre lehet számítani

– jegyezte meg a meteogyógyász, aki szerint az év eleji hullámzás már most sem kíméli a szervezeted, ha egy kicsit is érzékeny vagy az időjárás hirtelen változásaira. Összességében tehát főként a görcsös panaszok felerősödése, a különféle fejfájások, az ingerlékenység, a nyugtalanság, a lehangoltság, a kedvtelenség és a légzőszervi panaszok jellemzik a következő pár napod.

A Köpönyeg előrejelzése szerint péntekre virradóra többfelé alakulhat ki eső, zápor, helyenként havas eső, havazás is, majd reggel dél-délkelet felé távozik a csapadék, és észak felől jelentősen csökkenni kezd a felhőzet. Délután még délen maradhat felhősebb az ég, de már csak néhol fordulhat elő futó zápor, hózápor, illetve havas eső. Az északnyugatira forduló szél többfelé élénk, helyenként erős lesz. Reggel már nem fog mindenhol fagyni. Kora délután 1 és 6 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet.