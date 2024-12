Egy nemzet gyászol ma: elhunyt a legkedveltebb sportkommentátor

Az emberek jelentős része nagyon szereti a sportokat. Akár hobbi szinten, akár profiként, de űzzük is a különféle sportokat, emellett pedig nagyon szeretjük nézni is. Ha tévében nézünk egy meccset, akkor különösen sokat segít egy jó sportkommentátor. Az amerikaiak egyik kedvenc kommentátora Greg Gumbel volt, akiről azonban most szörnyű hírt kaptunk. A legenda 78 éves korában elhunyt - írja a Mirror.