"Újra összejöttem a volt pasimmal, de a felesége most őrjöng - félek, hogy lebuktat a férjem előtt"

Egy nő 20 év után ismét visszatalált első szerelméhez, akivel hihetetlen lepedőakrobatikát mutat be. Azonban lebuktak a férfi felesége előtt, és most fél, hogy a kapcsolatuknak véget kell vetni.

Fotó: Pexels.com (Képünk illusztráció)

"Az első szerelmem hihetetlen trükköket tanult a hálószobában, mióta közel 20 évvel ezelőtt utoljára szexeltünk. Tudja, hogyan adja nekem a legnagyobb orgazmust, és az egész testem vágyik rá, amikor nem vagyunk együtt. Csak háromszor tudtunk együtt lenni, de most a felesége rájött a viszonyunkra. Most félek, hogy elmondja a férjemnek és attól is rettegek, hogy többé nem találkozhatom a szeretőmmel" - kezdte a levelét a 37 éves nő.

Elmesélte, hogy a munka miatt másik városba kellett költöznie, ezért ért véget a kapcsolatuk az első szerelmével, azonban sosem tudták egymást teljesen elfelejteni. Ő közben férjhez ment, az első szerelme pedig elvett egy 6 évvel idősebb nőt. A levélíró azonban biztos benne, hogy a férfi nem boldog a házasságában.

"Három hónappal ezelőtt ráírtam az Instagramon és találkoztunk a »régi idők kedvéért«. Fantasztikus napot töltöttünk együtt egy parkban, végül egy közeli szállodában lyukadtunk ki. Messze lakik tőlem, ezért nagyon nehéz megszervezni a találkozókat. De a felesége most rájött a viszonyunkra és nem vagyok benne biztos, hogy valaha még láthatom. A nő küldött nekem egy hosszú üzenetet. Nem vagyok büszke arra, amit csináltunk, de ettől még nem engem kellene okolnia a házassága kudarcáért!"

A szakértő szerint nem lehet hibáztatni azért a feleséget, mert kiakadt és a harmadik felet okolja. Felhívta a nő figyelmét arra, hogy bár az első szerelmet senki sem feledi, a legtöbb ember továbblép belőle. Feltette a kérdést, hogy vajon a férje mit fog szólni, ha tudomást szerez a viszonyukról? A szakértő szerint lehet el fogja hagyni a férje, de abban is biztos, hogy a szerető nem fog elválni, hogy a levélíróval legyen. Így a nőnek gondolkodnia kellene, mit is szeretne valójában.