Rendkívüli UFO-észlelés, lebegő csészealj tűnt fel a város felett

Egy tanulmány szerint az elmúlt 40 évben 21 905 földönkívüli észlelést jelentettek Texasban. Az egyik legújabb UFO-észlelés a múlt hétvégén történt Rockwallban, amikor is egy helyi lakos egy szivar alakú, fémes tárgyat látott az égen.

Szerinted mi a magyarázat a szokatlan fényjelenségekre? (Fotó: Pexels)

San Antonio környékén is észleltek furcsaságokat az égen. Márciusban helyiek bizarr fényekről számoltak be, amelyekért mint kiderült, a SpaceX rakétaindítása volt felelős, bár néhányan ezt nem fogadták el magyarázatként. Áprilisban pedig egy részegnek tűnő férfivel voltak tele a hírek, miután San Antonio híres épületét, a Tower of the Americast összetévesztette egy lebegő űrhajóval.

Ugyan a Pentagon már megosztja az azonosítatlan légi jelenségekkel kapcsolatos jelentéseit, volt, amikor a nyilvánosság csak nem hivatalos forrásból értesülhetett az észlelésekről. Persze manapság is felhívják rá a figyelmet, hogy általában van más magyarázat a furcsa fényforrások felbukkanására, az ufóhívők számára azonban ezek csak "kifogások". A 21. század egyik leghíresebb észlelése is Texashoz kötődik, melyre a mai napig nem sikerült egyértelmű magyarázatot találni.

A texasi Stephenville kisváros főként tejgazdaságairól ismert, de 2008. január 8-án több tucat lakos szokatlan dolgot látott az égen. A lakók arról számoltak be, hogy fehér, cikázó fényeket észleltek a 67-es főút felett. Amióta az eset napvilágot látott, Texasban egyre jobban figyelik az égi jelenségeket az emberek.