Meghalt Potápi Árpád – Orbán Viktor megható szavakkal búcsúzik tőle

Szomorú nap a mai Orbán Viktor számára, hiszen ő is a reggeli órákban értesült arról, hogy Kozma Imre atya, római katolikus pap életének 85. évében elhunyt. A magyar miniszterelnököt most újabb veszteség érte. Orbán Viktor a Facebookon számolt be arról, hogy meghalt Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár. A kormányfő megható sorokkal búcsúzott a politikustól:

Potápi Árpád minden magyarért megharcolt, és most megpihent. Isten veled, Barátom! Hiányozni fogsz

– olvasható Orbán Viktor Facebook-bejegyzésében.