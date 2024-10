A legtöbb csillagjegy ma könnyen elszúrhat mindent: ha ezeket tapasztalod, nagyon vigyázz

2024. október 28., Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Lesz itt ma minden… Sok energia és változatos fényszögek hatnak ránk. A Mars és a Neptunusz pedig mutatja, hogy ma igazán segítik a megérzései. Hallgasson rájuk, kövesse őket! Ugyanakkor pénzügyekben ne vállaljon kockázatot!

Bika (04. 21. – 05. 20.)

A Hold a Szűz jegyében van, ami jó hatással van a hangulatára. Ön szereti ezt a kiszámíthatóságot. Időbeosztásra továbbra is ügyelnie kell. A Merkúr pedig mutatja, hogy lesz egy csodás ötlete, vagy egy hirtelen jövő, szuper meglátása.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Jó sugallatokat, inspirációt jelez a Merkúr, és a Mars is arra buzdítja, hogy kövesse az álmait, mert ma valóban közelebb kerülhet a céljaihoz. Az időzítésen viszont most sok múlik, és a pénzügyi kockázatokat is kerülje. Várja ki a megfelelő időpontot!

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Ma egy ügyben teljesen összhangban lesznek az érései az észérvekkel. Ennél nagyobb magabiztosságot pedig mi más adhatna? Úgyhogy egyszerűen csak kezdjen neki a megvalósításnak, és ne várjon senki biztatására.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Ma szerencsére nem kell választania, hogy a szívére, vagy az eszére hallgasson. Mert egy irányba mutat minden! Az egyetlen, ami keresztbe tehet önnek, az a rossz időzítés, vagy ha nem jól gondolja át a pénzügyi lehetőségeit. Bármi is a cél, erre nagyon figyeljen!

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

A saját érdekében ne foglalkozzon mások ügyeivel Ha folyton megáll, abbahagyja, amit csinált, és őket hallgatja, illetve a megoldáson gondolkozik, akkor teljesen kicsúszik az időből. Ma muszáj céltudatosnak lennie.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Pénzügyek: ezzel csak óvatosan, és ne „igyon előre a medve bőrére” – ahogy a mondás is tartja. Biztos lehet benne, hogy megkapja a pénzét, de azért előre ne költse el, az nem lenne jó taktika. Ma este váratlan fejleményt hozhat az Uránusz, de ne aggódjon, ez egy pozitív előjelű fordulat.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Ma elveszítheti a fejét egy helyzetben, amikor éppen higgadtságra lenne szükség. Erre utal a Hold és a Jupiter fényszöge. De most, hogy ezt olvassa, el is kerülheti. Minden szituációban számoljon el tízig, mielőtt kitörne.