Drogbotrány Pesten: lekapcsolták a dílereket, de az autójukat fél éve kerülgetik a lakók

Valahogyan megszerezték a kapukódot, és belülről felnyitották a garázs bejárati rácsát. Aztán beálltak a terembe és nemcsak hogy az autóból árulták a drogot, de abban is tárolták. Ez ment minimum három hétig, annak ellenére, hogy lecseréltük a kódot, szinte azonnal. De azt is megszerezték. Rá egy napra ugyanis az történt, hogy a vevőkör az utca végéig állt sorban, mint máskor is. Érkezett egy taxi, abban ült egy lány, aki kikiáltotta nekik az új kódot és hozzátette, hogy a második ajtón jobbra. Ez azt jelentette, hogy a második garázsajtó. Ott bementek, és az autóban ülő, általában 3-4 terjesztő csomagot adott át pénzért, aztán a fogyasztók elég érdekes állapotban hagyták el a házunkat. Többször kihívtuk a rendőrséget, legalább 7-8 alkalom kellett, hogy tetten érjék őket, mivel a vevőkört előre értesíthették a dílerek, és gyorsan lezavarták az árulást