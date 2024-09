Tovább ösztönzi az ipari ingatlanfejlesztőket Magyarországon a jelentős működőtőke-beáramlás

Kelet és Nyugat közötti hídfőként, a nyugati és a keleti beruházások és fejlesztések legfőbb találkozópontjaként mutatkozik be Magyarország a világ egyik legrangosabb ingatlanfejlesztési szakkiállításán, a müncheni EXPO REAL-on október 7-9. között, ahol 75 országból több mint kétezer kiállító és közel 40.000 döntéshozó jelenik meg. A Magyarország-stand elsősorban a bővülő ipari és logisztikai ingatlanfejlesztéseket mutatja be, de lakóingatlan-, hotel- és irodaépítések is szerepelnek a nagy hazai ingatlanfejlesztők portfóliójában. A kiállításon Budapest a régió leggyorsabban fejlődő fővárosaként mutatkozik be, de a befektetések országos eloszlását tükrözik az erősödő vidéki fejlesztések. A nemzetközi kiállításon a magyar jelenlétet erősíti, hogy az elmúlt években a gazdasági nehézségek dacára megduplázódott a Magyarországra érkezett külföldi működőtőke értéke, ami megalapozza a következő évek gazdasági növekedését. A Magyarország-standot az elmúlt évekhez hasonlóan az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület (IFK) alakította ki a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) és a világ vezető ingatlan-tanácsadó vállalata, a CBRE szakmai támogatásával. A stand két fő kiállítója a HelloParks (a Futureal-csoport tagja) és az immár Innovinia néven működő Infogroup (az IGPark-ok fejlesztője és tulajdonosa). Az ipari ingatlanok piacának állami szereplője, az országos hálózattal rendelkező INPARK is bemutatkozik, valamint olyan piacvezető ingatlanfejlesztő cégek is neves kiállítói a Magyarország-standnak, mint az ATENOR, a Biggeorge Property, és a GLP Hungary. A regionális városok közül az idén Debrecen, Kaposvár és Pécs mutatja be kiemelt projektjeit.

A HelloParks az egyik fő kiállító

Takács Ernő, a legnagyobb hazai ingatlanfejlesztőket tömörítő szervezet, az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület (IFK) elnöke kiemelte, hogy a nemzetközi színtéren való bemutatkozásunk Magyarország hídfő szerepét erősíti, ami gazdasági vonzerőnkből, az infrastruktúra és a logisztika fejlesztéséből fakad. Az újabb rekordot döntő külföldi működőtőke befektetések (FDI) által megjelenő beruházások fókuszában az autóipari fejlesztések, az elektromos autózáshoz kapcsolódó befektetések állnak. Magyarország a zöld átállásban úttörő szerepet vállalt, ami az ország elkötelezettségét mutatja a környezetkímélő technológiák mellett – írja a Ripost.

Olyan beruházások vannak folyamatban, amelyek hosszú távon változtathatják meg ipari kibocsátásunk alakulását, több évre előre határozzák meg a fejlesztési irányokat

– mondta.