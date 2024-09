Saját apja lökte le a hídról 5 éves kislányát: ellepték a helyszínelők a partot

John Jonchuck rettenetes vádakkal néz szeme: meggyilkolta 5 éves kislányát. A Floridában található Tampa világhírű üdülőváros, és nagyon sokan utaznak ide a szép látványosságokért. Sajnos azonban 2019-ben attól voltak hangosak a hírek, hogy az 5 éves kis Phoebet saját apja lökte le a hídról. A kislány nem élte túl a hatalmas zuhanást, a bíróság pedig most életfogytiglanra ítélte az apát. A férfi azzal védekezett, hogy hangokat hallott, amelyek azt mondták neki, hogy ha nem öli meg a lányát, akkor a lelke biztosan a pokolra jut. A vádlott és az anyja is azt mondták, hogy elmebeteg, skizofrén, aki aznap nem vette be a gyógyszereit. Az esküdtek azonban bűnösnek találták - írja a Mirror.

