Új energiákat és lehetőségeket hoznak csütörtökre a csillagok: ezek lesznek ma az igazán szerencsés csillagjegyek

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Az, hogy a Merkúr az Oroszlán jegyében előre halad, nagyon kedvez önnek. Óriási energiák fűtik, ritkán látható lendülettel halad a feladatokkal. Az viszont okozhat feszültséget, ha másokat is siettetne. Legyen türelmesebb, figyeljen erre!

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Valamilyen komolyabb fordulatra most sor kerülhet. Ha jól belegondol, idén egyszer már ez előjött, csak talán akkor nem hitt még magában eléggé, s ezért nem élt vele. Most itt van a lehetőség ismét, az előre haladó Merkúr ön elé hozza!

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

A Vénusz most szerencsét jelez. Könnyen lehet, valamilyen pénzzel kapcsolatos lehetőség villan fel ön előtt ma. Vagy valamilyen kedvező alkalmat hoz önnek az élet. Bármi is történjen, most nagyon jól jöhet ki belőle.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Meglepő, de annál izgalmasabb lehetőségeket jeleznek a bolygók. Könnyen lehet, épp ma kap valamilyen új munkával kapcsolatos ajánlatot, amire talán egyáltalán nem számított. Ma az a legfontosabb, hogy gyorsan döntse el, mit akar…

Új energiákat hordoz a csütörtök. Fotó: Metropol

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Bármit is hoz a csütörtök, legyen nyitott a lehetőségre. Nem is kell ezen most hosszasan gondolkodnia, egyszerűen csak fogadja el, amit az univerzum ajándékoz önnek. Ez már egy jel, hogy rövidesen fel fognak ívelni a dolgai.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Csütörtökön nagyon könnyen rendezheti a korábbi félreértéseket. De most lesz is kedve beszélgetni, társaságban tölteni az időt. Igazság szerint nagyon sok megbeszélni valója is lesz, mert sok az új információ, esemény, fordulat.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

A Vénusz belép a jegyébe, ami egy nagyon kedvező időszak kezdetét jelzi. Innentől szerethetőbbnek és szerencsésebbnek érzi majd magát - és ilyennek látják mások is! Ha még keresi a párját, nagyon fontos találkozásban lehet része. Ez egy életre szóló kapcsolat kezdete lehet…

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Kifejezetten jó napra számíthat csütörtökön. Valósággal ragyog, és ezt persze mások is észreveszik. Ráadásul az előre induló Merkúr több problémát is elrendez ön körül, úgy érezheti, mint aki zöld jelzést kapott.