Egy őrült menyasszony szelleme szállta meg a babát: 17 férfit megtámadott

Azt a babát, amelyről úgy gondolják, hogy megszállta a őrült menyasszony szelleme, a világ „legmegszállottabb” babájának kiáltották ki – miután 17 férfit támadott meg.

A tulajdonos, Lee Steer elmondta, égető érzést érzett és kiderült, a szellem pentagramot karcolt a hátába. De van egy videofelvétel arról is, ahogy az Elizabeth nevű szellem megrángatja egy másik férfi rózsaszín ingét. Legalább 15 másik fickó is bevallotta, hogy megkarcolta őket az embergyűlölő szörnyeteg, amely tűzriadót is beindított, tárgyakat mozgatott a szobában és elektronikusan megrongálta azokat a videoklipeket, amelyekben szerepelt.

A paranormális jelenségek nyomozója, Lee (37) 866 angol fontért (400 ezer forint) vásárolta meg az eBay-en a megszállott babát, hogy kiállítsa a Megszállott tárgyak múzeumban, a South Yorks-i Rotherhamben.

A férfiakat fizikailag is bántalmazza a baba, amikor pedig nők vannak a szobában, tárgyakat reptet és fel-le kapcsolgatja a villanyt.

"A baba gyűlöli a férfiakat. Leginkább házas férfiakat támad meg. Legalább 15 férfi jött hozzánk és mesélték el, hogy megkarcolták őket. Nőket sose bánt, csak férfiakat. Nem tudni, miért ez a harag. Vannak, akik szerint egy férfi rosszul bánt vele, mások szerint az esküvője előtt hagyták el, ezért kísért menyasszonyként" - mesélte Lee.