Retro moziélmény a Balaton-parton: „Nálunk nincsenek helyjegyek, mindenki oda ül, ahova szeretne”

Fövenyesen 1971 óta üzemel kertmozi. A rendszerváltás után privatizálták, így került a Pálffy család tulajdonába. A jelenlegi üzemeltető, Mátyás az édesapjától vette át 13 évvel ezelőtt, és a feleségével közösen szolgálja ki a vendégeket. Ők árulják a jegyeket, a pattogatott kukoricát, az üdítőt, illetve ők felügyelnek a nézőtéren, hogy minden érkező kényelmesen elférhessen.

– Nálunk nincsenek helyjegyek, mindenki oda ül, ahova szeretne. Ebből következik, hogy ha sok helyet kihagynak, meg kell kérnünk a vendégeket, hogy üljenek szorosabban, hogy a később érkező társaságok is együtt maradhassanak – mondta a tulajdonos. Mátyás vérbeli mozis, hiszen ebben a világban nevelkedett, és nagyon úgy tűnik, hogy a szenvedélyét a gyermekeinek is átadja. Így alakulnak meg a dinasztiák, akárcsak a híres cirkuszosok esetében. Tőlük ered a mondás, hogy akinek a fűrészpor egyszer a talpára tapad, az sosem tudja többé levakarni. És nem is akarja!

Fotó: Fanny magazin

Generációról generációra

– Ebbe bele kell születni, hiszen az nagyon sokat segít. Én 8 éves korom óta dolgozom mozikban. Mozigépész vagyok, filmforgalmazással is foglalkoztam. Foglalkoztam már mindennel, ami a moziszakmában van. Lényegében a jegytépkedéstől, a pattogatott kukoricán keresztül mindent megtanultam. Ma már viszont gépészekre nincsen szükség – árulta el Mátyás.

– Ez nem csupán a munkahelyünk, itt rendeztük be a nyári rezidenciánkat is. A gyerekek ágya egy szobában található a projektorral, ami már egyáltalán nem emlékeztet a régi mozigépekre. Nem is olyan hangos, és persze nem is olyan nagy, tehát senkit sem zavar az alvásban – mesélte Mátyás, és megjegyezte, hogy a hely ugyan szűkös, de a család kiválóan érzi magát itt egész nyáron. A tűzhely az épület melletti teraszon kapott helyett, és ezen a részen töltik idejük nagy részét napközben. A gyerekek persze az egész kertet birtokba vehetik. Fotóriporter kollégánk meg is jegyezte: akinek megadatik, hogy itt nőjön fel, egy életre szóló élménnyel gazdagodik.

– Ennél többre nincs is szüksége egy óvodásnak! – fogalmazott, és bizony nincs rá okunk, hogy szavait megcáfoljuk.