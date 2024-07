Lepatkányozta az MSZP-s alpolgármestert a megválasztott DK-s képviselő

Beszéltünk Lengyel Dáviddal is, a Demokratikus Koalíció leendő önkormányzati képviselője lapunknak tagadta, hogy ő küldte volna el az emailt, szerinte manipulálták az üzenetét és ő is elfogadhatatlannak tartja a patkányozást. Ezzel kapcsolatban Kovács Eszter a Mandinernek kijelentette, ha ennyire nem ért egyet azzal a DK-s politikus, hogy emberek lepatkányozzák egymást, akkor miért küldött el neki egy ilyen üzenetet arról az email-címről, amit még a kampány alatt is használt. Lapunk megszerzett egy dokumentumot a pesterzsébeti politikusok nyilvántartásából, amelyen Lengyel Dávid mellett egyértelműen az a privát email-cím szerepel, amelyről a képet küldték Kovácsnak.