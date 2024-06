Jön a Duna! Elérte a víz a rakpartot, már töltik a homokzsákokat a Népszigeten - Galéria!

Elsőfokú árvízvédelmi készültséget rendeltek el a Duna több szakaszán az érkező árhullám miatt. A Duna vízállása már most olyan magas, hogy a komp június 6-7-én nem közlekedik Nagymaros és Visegrád között. A szakemberek szerint szombaton éri el Budapestet az árhullám tetőzése, a víz elönti majd a rakpartot és az alacsonyabban fekvő Duna-parti részeket. Már töltik a homokzsákokat.

Kevesebb, mint egy hét alatt több métert emelkedett a Duna vízszintje. Fotó: Bánkúti Sándor / Metropol

Míg június 1-én éjjel 1 órakor még csak 334 cm volt a Duna vízállása Budapesten, június 6-án 1 órakor 578 cm-t mértek. A víz folyamatosan emelkedik és várhatóan már pénteken meghaladja a 600 cm-t - derül ki az Országos Vízügyi Főigazgatóság adataiból. Jelenleg az 1. készültségi szint van érvényben, mely a Duna 620 cm-es magasságánál lép életbe. A 2. készültségi szint 700 cm, míg a 3. készültségi szint 800 cm átlépésekor lép életbe.

A Duna Budapesten várhatóan június 8-án szombaton kora délután tetőzik majd, amikor 650-700 cm-es lesz a vízszint. Emiatt az alsó rakpartot már most lezárták és az ország több pontján már napokkal ezelőtt megkezdték a felkészülést a várható árhullámra. Június 4-én kedden Verőcén a víz már elöntötte a strandot, a játszóteret, a röplabdapályát, annak ellenére, hogy már előző nap megkezdték a felkészülést az árvízi védekezésre.

A Duna ausztriai és németországi vízgyűjtő területein napok óta tartó csapadékos időjárás miatt már június első napjaiban számítani lehetett rá, hogy jelentősen emelkedik majd a vízszint. Június 3-án hétfőn az Országos Vízügyi Főigazgatóság arról számolt be, hogy az elmúlt három napban területi átlagban 70-80 milliméter csapadék esett. Egyes külföldi országokban a viharokkal tarkított esőzések halálos áldozatokkal is jártak.

Az Euronews beszámolója szerint a németországi áldozatok között olyan tűzoltó is van, aki mentés közben vesztette életét. Svájcban némiképp javult a helyzet, de továbbra is figyelmeztetés van érvényben a nagyobb folyók esetében. Olaszországban többeket elsodortak a villámárvizek, nem mindenki élte túl a tragédiát. A rekordmennyiségű csapadék a Horvátországban található Krk szigetét sem kímélte, ahol több hivatalt is bezártak az időjárás miatt.

Az alábbi, lapozható galériánkban a Duna budapesti vízállását láthatod június 6-án kora délután: