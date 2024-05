Napra pontosan 5 éve történt az ország egyik legnagyobb hajókatasztrófája: így áll most az ügy

27 emberéletet követelt a tragédia

A 2019. május 29-én történt a magyar hajózás történetének legkomolyabb tragédiája a Duna budapesti szakaszán: a Margit híd egyik hídnyílásánál a pesti oldalhoz közeli mederpillérnél 21 óra 5 perckor elsüllyedt a Hableány nevű magyar rendezvényhajó, miután ütközött MV Viking Sigyn svájci szállodahajóval. Ezt követően a Hableány felborult és teljesen elmerült a vízben-olvasható a Wikipédián. A szerencsétlenül járt hajón a baleset időpontjában 35 ember volt, közülük 7 embert emeltek ki élve a vízből, a később megtalált halálos áldozatok száma 27 fő volt(25 dél-koreai utas és a hajó 2 fős magyar legénysége), 1 embert pedig azóta is eltűntként tartanak nyilván. Azóta a bíróság a szállodahajó kapitányát tette felelőssé a történtekért. A hosszú idejig húzódó jogi procedúra után 2024 szeptemberében öt és fél év fogházra ítélték a Viking Sigyn kapitányát, az ügyben pedig már megszületett a kártérítési per ítélete is: 1,8 milliárd forintot kell fizetnie a tragédia okozóinak.

Egy Nobel-díjasunk is született ezen a napon

Harsányi János (John Charles Harsányi), Nobel-díjas amerikai közgazdász, a játékelmélet közgazdaságban való alkalmazásának megteremtője 1920. május 29-én született Budapesten. A játékelmélet, azon belül a nem kooperatív információs játékok (Bayesian-játékok) kutatója, illetve azok közgazdaságtanon belüli alkalmazásának megteremtője volt. Fontos hozzájárulást nyújtott a játékelmélet és a gazdasági érvelés alkalmazásához a politikai és erkölcsi filozófia és az egyensúlyelemzés tanulmányozása terén. Munkája eredményeként John Forbes Nash-sal és Reinhard Seltennel megkapta az 1994-es közgazdasági tudományos Nobel-díjat. Marx György szerint ő is egy volt a marslakók közül.

819 éve koronázták meg II. Andrást

Nem sokkal III. László váratlan halála után a Szent Korona visszakerült Magyarországra, így végre trónra kerülhetett II. András. Ő volt az első magyar király, akinek koronázási esküt kellett tennie, méghozzá 1205. május 29-én. Uralkodása idején a királyi birtokok mértéktelen eladományozása vette kezdetét, így rendkívüli adó kivetésével pótolta az elveszett birtokokból származó jövedelmet, a pénzrontástól sem riadt vissza. 1222-ben az elégedetlen főurak magukhoz ragadták a hatalmat, és kényszerítették az Aranybulla" kiadására. Végül 1231-ben II. András megújította az Aranybullá-t, 1233-ban pedig kénytelen volt elfogadni a beregi egyezmény-t, amelyek az egyház hatalmának jelentős megerősödését mutatták. 1235-ben hunyt el és az egresi (ma Románia) kolostorban temették el.

Neki köszönhetjük az A-vitamint

Cholnoky László ismert kémikus és vegyész - aki többek között az A-vitaminnal kapcsolatos kutatásairól ismert - 125 éve ezen a napon született Ozorán. Gyógyszerészdoktori diplomájának megszerzése után Pécsett dolgozott, közben tanulmányúton Grazban is járt, ahol elsajátította a szerves anyagok mikroanalitikai módszereit. 1934-ben vegyészdoktori diplomát is szerzett, 1952-ben pedig a kémiai tudományok doktora lett. Tudományos munkássága középpontjában a vitaminkutatáshoz fontos karotinoidok tanulmányozása állt, ehhez és az A-vitaminokhoz kapcsolódó kutatásairól 75 dolgozatot publikált. 1959-ben Kossuth-díjjal tüntették ki.

Bármikor eshet ma

A köpönyeg.hu előrejelzése szerint a ragyogó napsütés mellett erősen megnövekszik a gomolyfelhőzet, és elsősorban a Dunától keletre előfordulhat zivatar, vagy zápor is. 24-26 fok valószínű délután.

Ebben a kerületben tilos lesz megállni bizonyos helyeken

Egy delegáció miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz május 28. és május 31. között Budapest V. és XIV. kerületében. Tilos lesz megállni május 29-én 8 órától 14 óra 30 percig az V. kerületben a Szalay utca páros számozású oldalán, a Vajkay utca és a Falk Miksa utca között. 16 órától 21 óráig pedig a XIV. kerületben az

Állatkerti körúton az étterem előtt,

Gundel Károly úton az étterem felőli oldalán, az Állatkerti körút és a Dózsa György utca között 12 gépjármű részére fenntartott helyen.

Május 29. az ENSZ békefenntartók napja is

Ma van az International Day of United Nations Peacekeepers is, ami nem más, mint az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) által létrehozott nemzetközi emléknap, amit minden évben május 29-én tartanak. Az emléknap célja, hogy tisztelegjen mindazon férfiak és nők előtt, akik szolgáltak, és továbbra is szolgálnak az Egyesült Nemzetek békefenntartó műveleteiben, és mindazok elszántsága és bátorsága emlékére, akik életüket vesztették a béke ügyéért-olvasható a Wikipédián.

Mi történt még május 29-én? 757: I. Pál pápa megválasztása.

1205: II. András magyar király megkoronázása

1439: A budai országgyűlés Luxemburgi Erzsébet magyar királynét a férje, I. (Habsburg) Albert örökösévé nyilvánította.

1792: Varsóban feloszlik a nagy szejm ülése, ami 1791-ben megalkotta Európa első írott (kartális) alkotmányát, a Május 3-i Alkotmányt.

1867: A magyar országgyűlés megszavazza az 1867. évi XII. törvénycikket a kiegyezésről.

1902: Megalakul a Gyáriparosok Országos Szövetsége (GYOSZ).

1919: Kikiáltják Muraszombatban a Vendvidéki Köztársaságot, más néven Mura Köztársaságot.

1938: Az első zsidótörvény.

1985: Tömegszerencsétlenség a brüsszeli Heysel Stadionban: 39-en életüket vesztik, a sebesültek száma pedig elérte a 200-at

2005: Budapest XI. kerülete hivatalosan felveszi az Újbuda nevet.

