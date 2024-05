Magyar Péter csoportjában megerősítették: az ukrán háború miatt támogatják a sorkatonaságot

Mint ahogy arról a Metropol is beszámolt, akár a nőkre is kiterjedő sorkatonaság bevezetéséről tárgyalnak Magyar Péter programalkotást segítő csoportjának tagjai. A szándék komolyságát jelzi, hogy Sorkatonaság bevezetése címmel külön szobát is kapott a téma Magyarék Discord-csoportjában.

Fotó: magyar nemzet

Bár Magyar cáfolni próbálta a hírt, de a felügyelete álló csoportban nem törölték a témát. Sőt, váratlan megerősítés is érkezett. A hírt berakva a csoport tagjai közül többen megerősítették a sorkatonaság-párti álláspontjukat - tudta meg most a Magyar Nemzet.

Az egyik tag arról írt, hogy az ukrán háború miatt szükség lenne sorkatonaságra.

A hozzászóló egy szélsőségesen héjapárti amerikai szervezetre (Institute for the Study of War) hivatkozva arról írt, hogy orosz–NATO-háború lesz.

Más pedig úgy reagált „Nyilván kellene erre egy stratégia”.

A Discord-csoportban következőképpen reagáltak a hírre:

Joe – (Magyar Péter) Cafolta mar. „Ma épp azt hazudozza a rogáni propaganda, hogy a TISZA Párt a sorkatonaság bevezetését tervezi. Természetesen ebből egy szó sem igaz. A TISZA Párt békepárti és mindent megtesz az azonnali békéért itthon és a nagyvilágban egyaránt." De amugy valami kellene, mert a Ruszkik nem allnak le es nem mi dontjuk el hogy megtamadnak-e minket. Institute for the Study of War munkatarsai (akik katonak, katonai elemzok) mar azt mondjak lathato az elokeszulet a NATO ellen es ehez kell egesz Ukrajna mint felvonulasi terulet (staging area) a ruszkiknak. En is igy latom. Lehet teli torokbol ordibalni, hogy beke beke ez nem igy mukodik. Amugy gyujtogatasok Lengyelbe is a ruszkik voltak. (módosítva)

pxa – ma 13:15-kor Nyilván kellene erre egy stratégia, de a józan ész és a demokratikus vita fogalma csak a fideszhívők számára nem érthető.

A hivatkozott Institute for the Study of War egy súlyosan héja, háborúpárti szervezet, amely korábbi katonákból áll. A csoport támogatói pedig az amerikai hadiipar nagyágyúi (pl. Raytheon, General Dynamics). Napi szinten tesznek közzé jelentéseket az ukrán háborúról, jelentéseiket, térképüket a fősodratú globalista sajtó is használja.