A társadalom legkisebb közösségét alkotják, ma ünnepeljük őket

Ma van a család nemzetközi napja

1994-ben az ENSZ május 15-ét a család nemzetközi napjává nyilvánította. A felhíváshoz Magyarország is csatlakozott. A kezdeményezés a figyelmet a családra, a társadalom legfontosabb „intézményére” irányítja. Ennek keretében például az egész nap a családokról fog szólni a Kossuth rádióban. Például szó lesz arról, mi a családfakutatás folyamata, hogyan alakul ki egy fazekasdinasztia, mik az örökbefogadás szabályai? Emellett a családi életet érintő, változatos kérdésekre is választ ad a család nemzetközi napján a rádió.

Ma van a család nemzetközi napja Fotó: Sanja_85

35 éve tört ki botrány a hazai érettségin

1989. május 15-én hatalmas botrány volt az érettségi vizsgákkal kapcsolatban. Több budapesti és Pest megyei középiskolában már napokkal az írásbeli érettségik időpontja előtt megtudták a negyedikes diákok a matematikaérettségin megoldandó kilenc feladat feladatgyűjteménybeli sorszámait, valamint a magyar- érettségi tételek témái is kiderültek és más tantárgyak érettségijeivel is adódtak problémák. Hasonló, érettségihez kapcsolódó kiszivárgások korábban és később is előfordultak, a 35 éve megtörtént eset után rendőrségi nyomozás is indult.

Ma van az állat- és növényszeretet napja

A budapesti állatkertben rendezték meg először 1994. május 15-én az állat- és növényszeretet napját. A gyerekek ezen a napon ingyen léphettek be az állatkertbe. Érdekesség, hogy mindössze közel 50 kisebb-nagyobb állatkert, vadaspark, madárpark, állatfarm és látványakvárium van hazánkban.

17 éve tartják a nemzetközi klímaváltozási akciónapot

A nemzetközi klímaváltozási akciónapot 2007-től fogva minden év május 15-én tartják a világ legtöbb országában. Az ENSZ klímaváltozással foglalkozó nemzetközi szakértői testülete ekkor állapította meg ugyanis, hogy a globális felmelegedés ténye nem vonható kétségbe, minden egyes ember közvetlen hatással van a kibocsátásokra. A klímaváltozás jelei és következményei pedig nap mint nap tapasztalhatók világszerte:

új hőmérsékleti rekordok születnek,

a globális tengerszint folyamatosan emelkedik,

a sarki jégsapkák és a gleccserek egyre fogynak,

az óceánok elsavasodnak,

egyre gyakoribbak a természeti katasztrófák.

A szlovákiai magyarok napja is ma van

1942-ben ezen a napon zajlott le a szavazás a szlovák parlamentben, amelyen Esterházy János egyedüli képviselőként a zsidók kitelepítése ellen szavazott. Erre emlékezve 1994 februárjában a szlovák parlament magyar képviselő csoportja május 15-ét a szlovákiai magyarok emléknapjává nyilvánította.

Ma délutánig regisztrálhatnak az EP-választásra a határon túli magyarok

Május 15-ig kérhetik regisztrációjukat a június 9-ei európai parlamenti választásra a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választók. Az a magyarországi lakcímmel nem rendelkező, és Magyarországon, illetve az Európai Unió területén kívül élő magyar állampolgár szavazhat levélben, aki a regisztrációs kérelmét május 15-én 16 óráig benyújtja.

Változékony időn lesz ma Fotó: Pexels/Képünk illusztráció

Változékony lesz a mai időjárás

A köpönyeg.hu előrejelzése szerint napos, gomolyfelhős időre van kilátás szerdán. Elszórtan zápor is előfordulhat,de 20–25 fok közé melegszik a levegő. Emellett a délkeleti szél megerősödhet.

Ma utoljára lehet részt venni a tavaszi dzsesszünnepen

A Jazzfest Budapest zárónapján a következő programokon lehet részt venni:

20:00 iF Cafe Jazz Club: Trio Fröx feat Lisztes Jenő

20:00 Premier KultCafé: Párániczky Quartet

20:30 Lumen: Trevor Watts Eternal Triangle

20:30 Erkel Színház: Victor Wooten and the Wooten Brothers

Labdarúgó-mérkőzés miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz ebben a három kerületben

2024. május 15-én a VII., VIII. és XIV. kerületben forgalmirend-változás lép életbe. A rendőrség tájékoztatása szerint tilos megállni 8 órától 24 óráig a

Verseny utca mindkét oldalán a Dózsa György út és a Thököly út között,

Dózsa György út mindkét oldalán a Kerepesi út és a Jobbágy út között,

Dózsa György út, Kerepesi út és az Ifjúság útja kereszteződésében található murvás parkoló területén,

Ifjúság útja mindkét oldalán,

Kerepesi út, Ifjúság útja, Papp László Sport Aréna mélygarázshoz vezető szervizút – hotel oldalában – és a Puskás Ferenc Stadion metrómegálló által határolt területen,

Kerepesi út VIII. kerületi oldalában lévő szerviz úton az Asztalos Sándor utca és a Dózsa György út között,

Stefánia út mindkét oldalán a Hungária körút és a Semsey Andor utca közötti szakaszon,

Szabó József köz mindkét oldalán,

Szabó József utca mindkét oldalán az Istvánmezei út és a Thököly út között,

Cházár András utca mindkét oldalán a Thököly út és az Istvánmezei út között,

Istvánmezei út mindkét oldalán a Szabó József utca és a Thököly út között.

Emellett szakaszosan és időszakosan lezárják 17 órától 24 óráig a