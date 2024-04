„Nyom nélkül tűnt el, mintha elnyelte volna a föld” – kétségbeesve várják haza a Szabadiból eltűnt édesapát

Sárkányrepülővel, keresőkutyákkal, csapatokba verődve fésülték át a környéket a 70 éves Nemes Árpád után Szabadiban és környékén, de hiába. A Somogy vármegyei településről nyom nélkül tűnt el az idős férfi, így most nem tudják a kutatócsapatok és a család sem, hogy merre induljanak. Az eltűnt férfi fia, ifjabb Nemes Árpád már a legrosszabb opcióra is gondolt eltűnt édesapjával kapcsolatban, de semmire sem utal nyom vagy bizonyíték.

Nemes Árpád a Szabadi hegyről tűnt el, legutóbb onnan látták visszafelé jönni Fotó: Google Maps

„Átfésültünk minden helyet, ahol lehet...”

Nemes Árpád április 4-én tűnt el szabadi otthonából. A 70 éves férfi biciklire szállt és elment otthonról, pedig tudta, hogy aznap érkezik hozzá az egyik fia és a kis unokája is. A család és az egész környék nagy erőkkel kereste azóta az édesapát, minden lehetséges forgatókönyvet végig gondolva, de a keresés nem vezetett eredményre, így most abbahagyták. A legutóbbi biztos információ szerint Árpád a Szabadi hegyről indult vissza aznap, ahol még látta őt egy autóval arra járó ismerős, onnan azonban nyoma veszett, mintha a föld nyelte volna el.

Mindent átfésültünk, a pincéktől kezdve a háborús bunkeren át a Kapos folyóig, de hiába. Sehol nem találjuk édesapámat, vagy bármilyen nyomot, amin tovább mehetnénk. Elakadtunk, így úgy döntöttünk, hogy abbahagyjuk a keresést, amíg nincs új nyom, vagy nem kapunk lakossági bejelentést

– mondta el a Metropolnak ifjabb Nemes Árpád, aki úgy érzi nyom nélkül bármelyik irányba is indulnának, vakrepülés lenne, hiszen bárhol lehet az édesapja.

A férfit az egész környék keresi, senki nem érti mi történhetett vele Fotó: Police.hu

„Még mindig reménykedünk”

A keresőcsapatok azért is vannak bajban, mert a Szabadi hegy igazi útvesztő. Onnan ugyanis a környező települések bármelyikére el lehet jutni. Van is egy olyan mondás, miszerint minden út Rómába vezet, de az összes a Szabadi hegyről indul. A hegyről pókhálószerűen ágaznak el az utak minden irányba, Árpádot pedig legutóbb ott látták.

„Ennyi nap elteltével már a családot és a rokonokat is próbáltam felkészíteni arra, hogy akár a legrosszabb kimenetele is lehet ennek az ügynek, így erre lelkileg készülni kell. Még mindig abban reménykedünk, hogy valakinél meghúzta magát, de nem értjük, hogy miért tenné ezt ilyen sokáig” – tette hozzá az eltűnt fia, aki úgy érzi, nyom nélkül csak tapogatóznak merre lehet az édesapja, jelenleg a rendőrség is nyomoz.