Újabb kiskorú került a pedofil hálójába Bicskén

Még el sem ült a bicskei gyermekotthon pedofil igazgatója miatt kirobbant botrány, máris újabb ügy borzolja a kedélyeket. Egy férfi ajándékokkal és közös programokkal férkőzött gyerekek bizalmába azért, hogy szexuális kapcsolatot létesítsen velük.

A Fejér Vármegyei Főügyészség közleménye szerint a gyanúsított több kiskorú fiúval létesített elektronikusan és személyesen kapcsolatot, közös programokkal és kisebb értékű ajándékokkal vezette meg őket, és azt is felajánlotta nekik, hogy töltsék az éjszakát a lakásában. A személyes találkozók során kinyilvánította a gyerekekkel kapcsolatos érzelmeit, és testi kapcsolatba lépett velük: simogatta és csókolgatta őket.

Egy héttel ezelőtt, február végén kapták el a rendőrök, miután a férfi Budapesten a kocsijába ültetett egy alig 12 éves gyereket azzal, hogy a szülei biztosan nem elleneznék, ha vele tartana Bicskére. Menet közben megfogta a gyerek kezét, aki elrántotta ugyan, de csak akkor szabadult meg a férfitól, miután egy bicskei parkolóban igazoltatásra megállították az autójukat.

A sofőr egy halott jogosítványával próbálta igazolni magát. Kiderült az is, hogy a férfi korábban hamis holland igazolványt akart online rendelni, egy hasonló bűncselekmény miatt pedig már büntetőeljárás folyik ellene. Most szexuális erőszak és az ahhoz szükséges feltételek biztosítása miatt indítványozta a Bicskei Járási Ügyészség a letartóztatását, amit a bíróság el is rendelt.