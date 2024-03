Egy hatalmas, rejtélyes lábnyomot találtak a vízparton, értetlenül állnak előtte az emberek - Fotó!

Ijesztő hírek érkeztek Nagy-Britanniából. A tengerparton ugyanis egy hatalmas lábnyomra bukkantak gyanútlan turisták. Az eredetére azonban egyelőre még senki nem talált logikus magyarázatot. A méretes talplenyomatot most South West Coast Path közelében találták meg. A környéken élőket elborzasztotta a rejtélyes lábnyom, ugyanis az a közeli erdőből vezetett a sárba, viszont eddig nem élt olyan állat a bozótban, amely ekkora lábbal rendelkezik.

Amerikában az elmúlt években hatalmas népszerűségnek örvend a Nagyláb nevű rejtélyes lény, amelynek nyomai, és a róla készült fényképek tűzsebesen terjednek az interneten. Egyértelmű bizonyítékot a hatalmas teremtmény létezésére azonban még senki nem tudott szolgáltatni.

Most azonban az Atlanti-óceán másik partján találtak olyan bizonyítékot, ami egy gigantikus lény létezését támaszthatja alá.

A most lefotózott lábnyomról a DevonLive számolt be, mint írták a turisták 20 méteren keresztül követték a nyomokat, amelyek az erdőből indultak, és oda is tértek vissza a tengerpartról. A szemtanúk beszámolója szerint a lábnyomok kétszer akkorák voltak, mint egy átlagos emberi láb méretei.