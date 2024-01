Szűnni nem akaró köhögés volt az első tünet, az életéért küzd a 17 éves fiú

A 17 éves Christopher Quinn csúnya köhögéssel küzdött karácsonykor. Az ír fiú állapota rosszabb lett, ezért nem sokkal később kórházba került, ahol szívelégtelenséget diagnosztizáltak nála. A kórházból hamarosan átszállították egy kardiológiai szakkórházba, mert annyira gyenge volt a szíve, hogy az orvosok attól tartottak, nem tudják életben tartani. A fiú kora ellenére hihetetlenül kitartó és bátor, már átesett egy nyolcórás műtéten, ami sajnos nem járt sikerrel, ezért újabb beavatkozásra volt szükség.

Teen boy diagnosed with life-threatening heart failure after persistent cough https://t.co/bvpgrFabAo https://t.co/bvpgrFabAo — The Sun (@TheSun) January 15, 2024

A szülei a hét minden napján a beteg fiú mellett vannak, de az édesanya helyzete nem könnyű, mert rengeteg a kiadása és másik három gyermekéről is gondoskodnia kell. A család megsegítésére adománygyűjtést is indítottak, hogy kisebb legyen rajtuk a nyomás - írja a Mirror. Christopher jelenleg is életveszélyes állapotban van, de szerettei mindent megtesznek, hogy megmentsék az életét.