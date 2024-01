"Nem tudom megváltani a jegyem haza Putnokra, így itt ragadtam" – Így vált egy fiatal lányból hétköznapi hős

A közösségi médián keresztül kért segítséget egy bajba került ember. A névtelen segítségkérő Budapest egyik utcáján lett rosszul, majd kórházba is kellett szállítani. Amikor kiengedték vette észre, hogy valószínűleg a rohama közben elhagyta minden iratát és bankkártyáját. Emiatt nem tudott hazajutni vidékre. Szerencsére egy fiatal nő azonnal a segítségére sietett. Ez is bizonyíték arra, hogy hétköznapi helyzetben is bárkiből válhat hős.

Kórházba kellett szállítani a beteget / Fotó: Juhász Gábor

"Azért írok ide mert kétségbe vagyok esve, a tegnapi nap folyamán rosszul lettem az utcán, kórházba kellett szállítani. Valamikor a rosszullétem közben hagyhattam el a tárcám benne mindenemmel, így reggel óta itt vagyok a Keletinél, élelmiszer és pénz nélkül. A legnagyobb baj, hogy nem sikerült még azóta sem megoldást találnom arra, hogyan tudnám megváltani a jegyem haza Putnokra, így itt ragadtam. Ha esetleg valaki erre jár és tudna nekem segíteni bármilyen formában, azt nagyon meghálálnám, illetve ha rendeződik a helyzetem még vissza is téríteném" – írta a Facebookon a segítségre szoruló személy.

Bár rengeteg komment érkezett a bejegyzés alá, órákon át semmilyen segítséget nem kapott. Míg végül egy fiatal nőnek esett meg rajta a szíve.

"Pár órán belül a Keleti felé leszek. Szívesen megveszem a jegyedet!" – érkezett a segítőkész válasz.

Miután privátban is felvették a kapcsolatot, a pályaudvarnál találkoztak, ahol a bajba került ember a fiatal hölgynek hála pár óra múlva vonatra szállhatott és elindulhatott haza.

Lapunk munkatársa megtalálta a hölgyet, aki igazán példamutatóan és emberségesen viselkedett, ám nem kívánt nyilatkozni a történtekről. Véleménye szerint ugyanis nem gondol magára hősként azért, mert segített, hiszen ennek természetesnek kellene lennie. Mindenesetre, abban biztosak lehetünk, hogy a bajba jutott személy sosem fogja elfelejteni, hogy volt egy idegen, aki segített rajta, bármilyen hátsó szándék nélkül.