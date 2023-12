A következő évtizedek sorsa dőlhet el 2024-ben

Önkormányzati választásokat tartanak Magyarországon

Újraosztják az európai parlament képviselőhelyeit

Trump-Biden visszavágó? Amerikában ismét egymásnak feszülnek a demokraták és a republikánusok

Oroszországban nem várható nagy meglepetés

Indiában, az Egyesült Államokban, Oroszországban, az Európai Unióban és Magyarországon is fontos választások következnek – Képünk illusztráció (Fotó: Kiss Gábor)

Nézzük sorra, milyen rendkívüli politikai eseményeket tartogat számunkra a 2024-es év!

Önkormányzati választások:

Habár a világ jó pár nagyhatalmában is választásokat tartanak 2024-ben, a hazai érintettség miatt talán mégis érdemes a felsorolást a magyarokat legközvetlenebbül érintő voksolással kezdeni. 2024. június 9-én önkormányzati választásokat tartanak Magyarországon. Erre a fajta voksolásra legutóbb 2019-ben, vagyis a koronavírus-járvány és az orosz-ukrán háború előtt került sor.

Az önkormányzati választáson a vármegyei (fővárosi) és helyi (kerületi) önkormányzati képviselőket, a polgármestereket és a főpolgármestert, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselőket választják meg. A vármegyei és helyi önkormányzati választáson azok választhatnak, akiknek az adott településen/vármegyében van a lakóhelyük vagy bejelentett tartózkodási helyük, azaz életvitelszerűen ott élnek, vagy legalábbis három hónapnál hosszabb ideig tartózkodnak. A magyar állampolgárság nem feltétel, de hiányában regisztrálni kell. Nincs választójoga annak, akit a bíróság bűncselekmény elkövetése vagy belátási képesség korlátozottsága miatt kizárt ebből a jogból. Szintén feltétel a nagykorúság. A nemzetiségi önkormányzati választáson az szavazhat, aki megadott határidőig az adott nemzetiséghez tartozónak vallja magát.

A választáson mindazok választhatóak, akik választójoggal rendelkeznek, továbbá a külföldön élő magyar állampolgárok is elindulhatnak a választáson; a helyben lakás nem feltétel.

Európai parlamenti választások:

Az európai parlamenti választásokat Magyarországon az önkormányzati választásokkal egybekötve, június 9-én tartják majd. A parlamenti helyek elosztását a Lisszaboni szerződés 14. cikke határozza meg. E szerint a képviselők létszáma maximum 750 fő lehet, és az uniós polgárok képviselete arányosan csökkenő módon történik. Egyetlen tagállamnak sem lehet több képviselője mint 96, és a legkisebb tagállamnak is minimálisan 6 képviselői helye van.

Az Európai Parlamentben önálló frakció létrehozásához legkevesebb 7 tagállamból 25 parlamenti képviselő szükséges.

Orbán Viktor a Mediaworksnek adott nyilatkozatában nemrég úgy fogalmazott:

Rendet kell vágni Brüsszelben, az EP-választások jó alkalmat adnak erre

A kormányfő a Mediaworksnek adott interjújában kijelentette: az európai parlamenti választásokon minden eddiginél nagyobb a tét. Az Európai Unió az elmúlt években folyamatosan gyengült, teret vesztett a világgazdaságban, nem tudott lábra kapni az önvédelmi képesség megteremtésében, és képtelennek bizonyult arra, hogy a szomszédságában kitört konfliktusokat a saját érdekeinek megfelelően kezelje. Orbán Viktor célként azt jelölte meg, hogy

„próbáljunk egyre beljebb menni, foglaljunk el pozíciókat, gyűjtsünk szövetségeseket, és javítsuk meg az Európai Uniót.”

Amerikai választások:

Joe Biden vagy Donald Trump újráz? – nagyon leegyszerűsítve akár ez is lehetne a novemberben tartandó amerikai választások legnagyobb kérdése. A következő tíz hónapban rengeteg dolog történhet még, többek közt megtartják majd a republikánusok és a demokraták is a maguk előválasztását és feltehetően lesz elnökjelölti vita is. A jelenlegi felmérések azt mutatják, hogy akárcsak négy évvel ezelőtt, így 2024-ben is Joe Biden és Donald Trump között dőlhet el a küzdelem.

Ha most vasárnap voksolnának az amerikaiak, akkor nagy valószínűséggel a republikánus színekben induló Trump nyerne. Egy friss felmérés szerint hatból öt fontos billegő államban ő nyerne. A legtöbben azzal indokolták a döntésüket, hogy a jelenlegi elnök, Joe Biden 81 évesen már nem alkalmas az amerikai elnök tisztségének betöltésére.

Donald Trump (balra) és Joe Biden (jobbra) ismét összecsaphat. Trump még úgy is jóval esélyesebb, hogy a demokraták minden eszközt bevetnek, amivel megbuktathatják a republikánus politikust

Jól látható, hogy a közvélemény-kutatások eredményei egyre inkább megijesztik a demokratákat, és egyre elkeseredettebb lépéseket próbálnak tenni azért, hogy Donald Trumpot ellehetetlenítsék. Bíróságon támadják, álhíreket terjesztenek róla, legutóbb pedig a coloradói állam legfelsőbb bírósága döntött úgy, hogy nem szerepelhet a republikánus előválasztás indulói között Donald Trump. A volt elnök neve így elvileg a jövő őszi elnökválasztás coloradói szavazólapjain sem szerepelhet, de szakértők szerint a döntést a washingtoni legfelsőbb bíróság szinte biztosan felülbírálja. A Republikánus Pártban még Donald Trump kihívóit is felháborította az ügy:

szerintük a bíróság olyan területre tévedt, ahol semmi keresnivalója nincs.

Orosz választások:

Vlagyimir Putyin hivatalban lévő orosz államfő december elején jelentette be, hogy elindul a 2024-es elnökválasztáson. Putyin indulási szándékára Artyom Zsoga, az Ukrajnától elcsatolt Donyecki Népköztársaság parlamentjének elnöke kérdezett rá, amire az elnök, miután elismerte, hogy erről különböző időpontokban különböző gondolatai voltak, pozitív választ adott.

Vlagyimir Putyin az orosz választások legnagyobb esélyese (Fotó: Orosz elnöki sajtószolgálat)

Vlagyimir Putyin jelenlegi államfői mandátuma 2024. május 7-én jár le. Az orosz szövetségi parlament felsőháza a következő elnökválasztást március 17-te tűzte ki. A Központi Választási Bizottság pénteken a korábbi, egyéb szintű voksolások tapasztalataira hivatkozva úgy döntött, hogy az elnökválasztás jövőre először háromnapos esemény lesz.

Az állami finanszírozású Közvélemény Alap által közölt felmérés szerint az oroszok hetven százaléka támogatja Putyin jelölését egy újabb ciklusra. A közvélemény-kutatást október 12. és november 13. között egy 6100 ezer fős felnőtt reprezentatív mintán végezték el.