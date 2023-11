Ő az az őrült rab, akit helikopterekkel keresnek, miután megszökött

Az osztrák rendőrök nagyszabású hajszába kezdtek, miután egy fogvatartott meglógott Bécsben. A férfit törött ujjával orvosi vizsgálatra vitték a kórházba, amikor kitépte magát őrzői közül és rabruhában, összebilincselt kézzel elfutott. Az incidensben, mely csütörtökön délelőtt történt, egy börtönőr megsérült, az még kérdéses, hogy hogyan.

A szökevény körözési fotója Fotó: Rendőrségi fotó

A rab erőszakos cselekményekért ült, agresszív, tévképzetek gyötrik és mindenkivel szembeszáll, akit ellenségének vél. Mindemellett oly mértékben hibbant, hogy az első hírek szerint kezének begipszelése után már nem is vitték volna vissza a börtönbe, hanem elmegyógyintézetbe akarták szállítani. A tervbe azonban apró hiba csúszott, a fényképen mosolygó delikvens az utcára érve taxiba szállt, majd nyom nélkül felszívódott. A rendőrség nagy erőkkel keresi, még helikoptereket is bevetnek a felkutatásához. Azonban a hideg idő ellenére sem találják, pedig már az első éjszakáját is mínusz 5 fokban töltötte a szökevény. Bárhol feltűnhet, így még az sem kizárt, hogy útja a magyar határ felé vezet.