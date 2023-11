Ezek a csillagjegyek ma vigyázzanak, kinek mit mondanak, mert sérülékenyek az emberi kapcsolatai

2023. november 11.

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Szombaton az otthont, vagy családi ügyet érintő kérdésekben kerülhet kényszerítő, szorult helyzetbe. Mégis jobb, ha nem hagyja magát sarokba szorítani, és egyelőre halasztja a döntést, a válaszadást. Az elhamarkodottság ugyanis most sok veszélyt rejteget.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Kétszeresen is gondolja meg, kiről mit mond, és főleg kinek. Még ha nem is rossz szándékkal mondja, amit monda, akkor is úgy sülhet el, mintha bántani, megfúrni akarná az illetőt. Főleg, ha az egyik barátjáról van szó. Bántás helyett inkább nyújtson békejobbot!

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Megfontolt, de mégis tele van nagy tervekkel, ami a legeslegjobb kombináció. Az élet azonban, hol segít, hol pedig akadályozza a kibontakozásban. Nagyon valószínű, hogy a kettő egyszerre is megtörténhet. Egy biztos: izzik a levegő ön körül ma is!

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Szombaton annál előbb találhat megoldást a saját gondjaira, minél inkább gondol másokra is a megoldások keresése során. Ha csak a saját közvetlen hasznát nézi, akkor ma nagyon eltévedhet. De mivel ön nagyon is gondoskodó és nagyvonalú természet, valószínűleg jól alakulnak a dolgai.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Találkozhat egy szokatlan gondolkodású emberrel, aki megingatja eddig szilárdnak hitt világnézetét, elképzeléseit. De nemcsak ezt: talán többről is szó lehet, mert nagyon vonzónak találja! Ha szingli, akkor mindenképp adjon neki egy esélyt.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Ma az érzelmeit szenvedélyesebben fejezi ki a szokásosnál, ez a Mars-Uránusz hatása. Ha a kapcsolat kiegyensúlyozott alapokon nyugszik, akkor ez így rendben is van, és teljesen helyénvaló. Ha viszont feszült kapcsolatban van a partnerével, az ellentét tovább mélyül…

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Olyan dolgokat tapasztal meg mostanság, amik miatt megváltozik az életszemlélete: sokkal nyitottabbá válik, és megérti, mások hogyan sodródnak az önétől annyira különböző útra. Szombaton is lehet egy nagyon érdekes beszélgetése.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

A Mars-Uránusz szembenállás hatását érezheti, amikor belső nyugtalanságot tapasztal. Az a fontos, hogy tudja, nem érdemes most belelovalnia magát semmilyen helyzetbe. Utólag ugyanis rájöhet, hogy tényleg csak múló ingerültség az egész.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Ön nagyon szerencsés ember, és ma ezt érzi, tapasztalja. Lehet, hogy a szerencséje „csupán” annyiban mérhető, hogy nagyszerű emberek veszik körül, családtagjai kedvesek és szeretik. Ha belegondol, ez nem kevés.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Túlságosan kritikusan viselkedik, pedig nem csak a kivetnivalót kellene észrevennie a másik emberben. Adjon több esélyt a másiknak! Álljon le inkább beszélgetni azokkal, akiket könnyelműen kritizálni szeretne. Hamarosan megváltozik a véleménye.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Egy váratlan fordulat új megvilágításba helyezhet egy régi kapcsolatot szombaton. Ráébredhet, hogy többről is szólhat ez, mint gondolta volna. Ha magányos, és a másik is egyedülálló, akkor akár még össze is jöhetnek. Végleg.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Szombaton ingerült, túlérzékeny hangulatban lehet, ez a Mars-Uránusz hatása. Vegye ezt figyelembe, amikor megítél egy helyzetet! Nem kellene minden apróságnak akkora jelentőséget tulajdonítania, és annyira felfújnia. Akkor a hatás is kisebb lenne.