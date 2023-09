Idén már jelnyelvi tolmács is segíti az akadályok lebontását a Szuperkoncerten

Szombaton ismét kinyitja kapuit a Puskás Aréna Szoborpark a zenekedvelők előtt, ahol az év egyik legnagyobb ingyenes zenei eseményén, az Eurojackpot Szuperkoncerten közönségkedvenc előadóké a színpad. A Szerencsejáték Zrt. a korábbi évekhez hasonlóan most is akadálymentes lelátóval várja a fogyatékossággal élőket, idén először pedig jelnyelvi tolmács is segíti, hogy a siketek és nagyothallók is teljesebb koncertélményt élhessenek át.